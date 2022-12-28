تنهي البورصة تعاملات عام 2022 على ارتفاع وتربح 2 مليار جنيه

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اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات عام 2022، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 961.222 مليار جنيه.



وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 14598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2609 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 17723 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 6004 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 2801 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 4145 نقطة.



