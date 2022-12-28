تنهي البورصة تعاملات عام 2022 على ارتفاع وتربح 2 مليار جنيه

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صورة الخبر: البورصة المصرية
البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات عام 2022، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 961.222 مليار جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 14598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2609 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 17723 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 6004 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 2801 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 4145 نقطة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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