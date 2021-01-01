تعرف على الجزيرة الجنوبية.. أكبر الجزر في نيوزيلندا تجذب السياح من كل مكان



الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا

الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا من أجمل الجزر المتواجدة، ويوجد بها العديد من الأماكن التي تتميز بمناظرها الطبيعية الساحرة، ولذلك نقدم لك أجمل الأماكن الموجودة في الجزيرة الجنوبية في نيوزلندا، وذلك بحسب موقع myqueenstowndiary.



ميلفورد ساوند:



ميلفورد ساوند هي أشهر مكان في نيوزيلندا، منحوتة من قبل الأنهار الجليدية منذ آلاف السنين، تجعل المنحدرات شديدة الانحدار والحياة البحرية الفريدة من المنحدرات الجبلية مكانًا يجب عليك زيارته في الجزيرة الجنوبية.

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تي أناو:يقع تي أناو على ضفاف بحيرة تي أناو، وهي ثاني أكبر بحيرة في نيوزيلندا، وتجذب السياح من جميع أنحاء العالم.حديقة جبل كوك الوطنية:هذه الحديقة الضخمة محاطة بأجمل الجبال وبحيرات جبال الألب والأنهار الجليدية ومسارات المشي لمسافات طويلة في نيوزيلندا، إنها جنة على الأرض لأي عاشق في الهواء الطلق مثلي.واناكا:تقع واناكا على ضفاف بحيرة واناكا التي يمكن القول إنها أجمل بحيرة في نيوزيلندا، من الشارع الرئيسي على طول المتنزه ، يمكنك التحديق والاستمتاع بالمناظر الخلابة مع جزء صغير فقط من الحشود التي تجذبها كوينزتاون، أحد الأشياء المفضلة لدي في واناكا هو ببساطة تناول القهوة والتنزه على طول البحيرة.