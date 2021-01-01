7عادات صحية أبدأ بها عام 2023

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مع بداية عام 2023، يفضل أن يبدأ الأشخاص بأتباع عادات صحية للحفاظ على صحتهم، وللاستعداد لخوض تجارب جديدة في العام الجديد، وفي هذا الصدد نقدم لكم 7 عادات صحية ينصح أن تبدأ بها في عام 2023، وذلك بحسب موقع today.



1. اشرب كوبًا من الماء كل صباح:



ربما تكون قد سمعت الآن النصيحة الموصى بها بشرب نصف وزن جسمك بالأونصة من الماء يوميًا، ولكن إذا كان هذا يبدو وكأنه إنجاز مستحيل ، أو إذا كنت تفعل ذلك بالفعل ، فجرّب هذه الطريقة البسيطة لشرب المزيد.

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ضع زجاجة ماء أو كوبًا من الماء بجوار ماكينة القهوة بحيث تشرب كوبًا من الماء في الصباح، قبل أن ترشف أي شيء آخر، قبل أن يبدأ يومك ، كنت قد أنجزت شيئًا صحيًا لجسمك.2. أضف خضارًا واحدًا يوميًا إلى نظامك الغذائي:شجع نفسك على تناول طعام صحي من خلال الالتزام بتناول خضار إضافي واحد في اليوم، قد يكون ذلك عن طريق خلط حفنة إضافية من السبانخ في عصير، أو إضافة البروكلي إلى القلي السريع، أو تناول رقائق الكرنب كوجبة خفيفة ليلاً.3. تحرك لمدة 5 دقائق في اليوم :. التزم بتحريك جسمك لمدة 5 دقائق فقط في اليوم، سواء كان ذلك أثناء السير في مكانه أثناء الطهي فوق الموقد أو المشي حول المبنى.و يقلل خفض توقعاتك لممارسة الرياضة من الحافز المطلوب للابتعاد عن الأريكة ويقلل من مقدار قوة الإرادة اللازمة للتمرين من خلال تمرين أطول، وقد تندهش من مدى سهولة تحويل المشي لمدة 5 دقائق إلى نزهة مدتها 10 أو 15 دقيقة بمجرد أن تتحرك.4. قم بالتخطيط للتدريبات الخاصة بك:اقضِ 5 دقائق فقط في النظر إلى الأسبوع المقبل وجدولة بعض الوقت "لي" لممارسة التدريبات الخاصة بك، سواء أكان ذلك عبارة عن تمرين يوجا مدته 5 دقائق على أحد التطبيقات أو المشي لمدة 45 دقيقة كاملة أو تمرين HIIT، ضعه في التقويم الخاص بك في اليوم والوقت الذي تخطط لإكماله. الحقيقة البسيطة المتمثلة في أنك قضيت 5 دقائق في القيام بذلك شيء يستحق الاحتفال!5. حافظ على علاقتك بنفسك:سواء كنت ترغب في إيجاد الدافع لممارسة الرياضة ، أو الشعور بثقة أكبر في العمل أو أن تكون أكثر سعادة بشكل عام ، فإن تنمية علاقة إيجابية مع نفسك هي الخطوة الأولى للوصول إلى هناك.وجرب وضع دفتر يوميات بجوار سريرك أو كتاب تحسين ذاتي على طاولة القهوة بجوار جهاز التحكم عن بُعد. قبل الذهاب إلى الفراش أو مشاهدة برنامجك المفضل ، شجع نفسك على أخذ القلم على الورق والتواصل مع أفكارك ومشاعرك.6. قم بفك أحد أجزاء الجسم المتيبسة:هل رقبتك ضيقة دائما ؟ أو ربما الوركين لديك دائما مؤلم؟ اختر منطقة واحدة من جسمك ، والتزم بتمديد إطالة واحدة يوميًا للمساعدة في إرخاء تلك المنطقة.إذا كانت رقبتك ، فحاول إسقاط أذنك اليمنى على كتفك الأيمن لبضعة أنفاس ، ثم قم بتبديل الجانبين، إذا كان هذا هو الوركين ، فحاول الجلوس مع كاحلك الأيمن فوق ركبتك اليسرى لتمديد الورك الخارجي والمؤخرة، إذا كان كتفيك ، فقم بعمل لفات كتفك أثناء فتح رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك في الصباح.7. إنشاء روتين ليلي لمدة 5 دقائق:تخلص من التوتر واستبدل العادات غير الصحية، مثل تناول الوجبات الخفيفة والشرب، عن طريق قضاء بضع دقائق لنفسك في الليل.واضبط المنبه على هاتفك كتذكير ثم اضبط المؤقت لمدة 5 دقائق، قم بممارسة التأمل أو التنفس العميق أو دفتر يوميات أو إرسال رسالة نصية إلى صديق.ركز على قضاء تلك الدقائق في فعل شيء يريحك، قد يكون أيضًا روتينًا جديدًا للجمال الليلي ، مثل قناع الوجه أو تدليك قدميك بالغسول. مارس بعض الرعاية الذاتية بأي طريقة تريحك في المساء.