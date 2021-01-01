نفوق مليار مخلوق بحري في المحيط الهادي..بسبب درجات الحرارة..

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تم طهي أكثر من مليار مخلوق بحري خلال موجة حرارة قياسية في شمال غرب المحيط الهادي وفقًا للبيانات الأولية.



فاجأت المذبحة البحرية التي شهدها ساحل فانكوفر علماء الأحياء البحرية إذ ظل عدد الحيوانات النافقة يتصاعد بشكل كبير بعد أن تجاوزت درجات الحرارة 100 درجة فهرنهايت شمال غرب المحيط الهادي.



نفوق مليار حيوان

وحسبما ذكرت صحيفة «ليف ساينس»: "قدر الفريق نفوق مليار حيوان بسبب الحر الشديد، لكن العدد مرشح للارتفاع خلال هذا الأسبوع. في جزيرة جاليانو - شريط من الأرض بين جزيرة فانكوفر والبر الرئيسي السفلي لكولومبيا البريطانية - نفق مليون من بلح البحر في منطقة بحجم ملعب تنس؛ فإن منطقة يبلغ طولها كيلومترًا واحدًا بالقرب من وايت روك تشير التقديرات إلى أنها مقبرة لمائة مليون برناقيل وهو نوع من المحار".

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فقدان بلح البحر :ومع تسجيل المزيد من الأنواع الميتة عبر عدد أكبر من الموائل، حذر العلماء" من الانهيار المحتمل للنظام البيئي البحري في المنطقة؛ موضحون: " إن فقدان عدد كبير من بلح البحر يمكن أن يزعزع استقرار الأجزاء المحلية من المحيط، لأنها ترشح المياه وتوفر الغذاء لأنواع أخرى مثل نجم البحر وسرطان البحر والطيور وموطنًا مهمًا للأنواع الأخرى.وأضاف هارلي: "أشعر بالقلق أيضًا بشأن الأشياء الصغيرة التي لا يوليها معظم الناس - بما في ذلك علماء الأحياء - اهتمامًا كبيرًا". إذ تلقى ملاحظات حول عدد حالات النفوق من باحثين آخرين ورواد الشواطئ في أقصى الجنوب مثل قناة هود في واشنطن وحتى شمال كليمتو في كولومبيا البريطانية.وذكرت الصحيفة نقلا عن "كريستوفر هارلي"، الأستاذ بجامعة كولومبيا البريطانية : أن موجة الحر هذه بدت وكأنها ضربت بحر ساليش بشدة. ولكن مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية، من المتوقع أن تشعر المزيد من المناطق بارتفاع وهو ما يمكن أن ينذر بمستقبل قاتم.