شاهد.. بلدة كندية تتحول لـ مكعبات ثلجية



بلدة كندية تتحول لـ مكعبات ثلجية بلدة كندية تتحول لـ مكعبات ثلجية



انتشرت صور سريالية لـ "منازل الجليد" التي شكلتها العاصفة الثلجية الشتوية الهائلة، الأسبوع الماضي، حول العالم، مما أثار مشاعر من عدم التصديق والرهبة والقلق.



فقد تضرر منتجع كريستال بيتش المطل على البحيرة، والذي يعيش به حوالي 8500 شخص، بشدة من العاصفة المعنية حيث يقع على الحافة الشرقية المتاخمة لبحيرة إري، وعلى الجانب الآخر من بوفالو، حيث قتل أكثر من 30 شخصا نتيجة للطقس.



وتم تحذير سكان بلدة منطقة نياجرا، قبل وقت طويل، من حدوث فيضانات محتملة، وهبوب رياح خطيرة تزيد عن 110 كم / ساعة ، وهطول أمطار غزيرة ، ولكن القليل منهم توقعوا أن كريستال بيتش سيكون من ضمن المواقع المتبلورة بالثلوج.

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فكل شيء كان موجود من منازل ومركبات ولافتات ومقاعد، على ضفاف بحيرة إري عندما ضربت العاصفة الثلجية بأمواج وحشية يوم الجمعة، تحول لمكعبات من الثلج، كما أظهرت مقاطع فيديو تقشعر لها الأبدان من عدم واقعية المشهد.فقد دفعت الرياح القوية كتل من المياه المتجمدة من بحيرة إري على منازل وأكواخ كريستال بيتش، مما أدى إلى تغطيتها بطبقات من الجليد حيث امتلأت الشوارع أدناه بالمياه.ولم يترك رذاذ البحيرة المتجمد أي سطح على حاله، إلا وقد تجمد على الفور بمجرد ملامسته وغطى المنازل بما يصل إلى قدم من الجليد حسب حسابات بعض السكان المحليين.ووفقًا لشركة نياجرا باور الكندية، ترك الآلاف من الناس في المنطقة - حوالي 15000شخص، بدون كهرباء مع بدء العاصفة، مما أدى إلى قطع خطوط الكهرباء وأثار حالة الطوارئ في منطقة نياجرا بأكملها.فقد تحولت البلدة كندية إلى ما يشبه أفلام ديزني الخيالية وأفلام الكرتون حيث ظهرت المنازل بعد اكتسائها بطبقة من الثلوج السميكة وكأنها "مكعبات ثلجية" متناسقة ومتراصفة.https://twitter.com/LakeErieVlogger/status/1607832410300846081/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1607832410300846081%7Ctwgr%5Ea5d0719da1f093df7979cfb7b7966412bfd345cd%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitframe.com%2Fshow%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLakeErieVlogger%2Fstatus%2F1607832410300846081%3Fref_src%3Dtwsrc255Etfw257Ctwcamp255Etweetembed257Ctwterm255E1607922476591333377257Ctwgr255Eca02baa3b3bdae80b7593ce51d0e3e275bc7adcf257Ctwcon255Es2_ref_url%3Dhttps253A252F252Fwww.blogto.com252Fcity252F2022252F12252Fcrystal-beach-ontario-ice-houses252F