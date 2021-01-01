بعد التعادل مع سيراميكا .. صدمة جديدة للجهاز الفني للأهلي



صدمة جديدة للجهاز الفني للأهلي صدمة جديدة للجهاز الفني للأهلي

تلقي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي صدمة جديدة علي هامش مران أبناء الرداء الأحمر صباح اليوم.

وتعرض مصطفى شوبير حارس المرمي لإصابة قوية وعنيفة بالمران هي التواء في ركبة القدم اليسرى ويخضع لأشعة حالياً.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم الخميس على ملعب ‏التتش؛ استعدادًا لمباراة بيراميدز في الأسبوع الحادي عشر لبطولة الدوري الممتاز التي تقام ‏مساء يوم الاثنين المقبل على استاد الأهلي بالسلام.‏



وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة ‏الجوانب الفنية والخططية في بداية التحضير لمباراة بيراميدز.

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وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس في مباراة سيراميكا كليوباترا تدريبات استشفائية ‏للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما أدى باقي اللاعبين تدريباتهم داخل ملعب التتش والتي ‏اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة.‏



ومنح الجهاز الفني راحة للاعبين غدا الجمعة ويستأنف الفريق مرانه صباح يوم السبت المقبل ‏لمواصلة التحضير لمباراة بيراميدز.‏

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وتعادل الأهلي 1/1 مع سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ‏استاد ‏القاهرة في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري ويتصدر الفريق المسابقة ‏برصيد 24 ‏نقطة.‏