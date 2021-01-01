الجيش المصري يعلن .. تدمر "حدائق الشيطان"

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صورة الخبر: الجيش المصري
الجيش المصري

أعلنت القوات المسلحة المصرية قيام قوات حرس الحدود مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية بحملة كبيرة لتدمير الزراعات والمواد المخدرة والتي توصف بـ"حدائق الشيطان".

ووفقا للجيش المصري "نجحت الحملة في اكتشاف وتدمير 160 مزرعة لنبات الخشخاش المخدر بإجمالي مساحة 173 فدانا بالسهول ذات التضاريس الوعرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها نظرا لطبيعتها الجغرافية".

كما أسفرت الحملة عن توجيه عدة ضربات ناجحة حيث تم ضبط 34 طنا من نبات البانجو الجاف، و52 طنا من نبات البانجو المطحون، و100 كيلوغرام من بذور البانجو، كما تم ضبط 1150 من بذور الخشخاش المخدر، و2200 كيلوغرام من الهيدرو الجاف و130 كيلو جرام من الحشيش المفروم، و500 كيلوغرام من بودرة الحشيش، كما تم ضبط 4 مصانع للحشيش بمشتملاته ومكبس للحشيش، كما تم العثور على 41 طلقة من الذخائر مختلفة الأعيرة.

وقال بيان الجيش المصري إن قوات حرس الحدود تواصل جهودها في أداء المهام والواجبات المكلفة بها لتأمين الجبهة الداخلية وحماية أبناء المجتمع المصري من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصرى.

المصدر: RT

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