الإفتاء تجيب .. هل تحسب الصلاة قبل الشروق بدقائق فجرا أم صبحا؟



صلاة الفجر صلاة الفجر

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب”، مضمونة:" هل تحسب صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق فجرا ام صبحا؟.







أوضح الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفجر وقته ينتهي بشروق الشمس، فما دمت صليت ركعة كاملة قبل موعد الشروق فتكون أدركت صلاة الفجر أو صلاة الصبح حاضرة .



قد يعجبك أيضا...

هل صلاة الصبح تكون عوضًا عن صلاة الفجر؟سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.وأوضح عثمان، إن صلاة الفجر هي نفسها صلاة الصبح مهما كان وقت صلاتها .حكم من أدرك الركعة الأولى من صلاة الفجر قبل شروق الشمس؟،لا إعادة على من طلعت عليه الشمس وقد أدرك ركعة من صلاة الصبح، لأنها وقعت صحيحة، خلافًا للحنفية الذين ذهبوا إلى أن من طلعت عليه الشمس وهو يصلي الصبح، فإن صلاته تبطل بذلك لأن الصلاة بعد طلوع الشمس منهي عنها، وهذا مذهب مرجوح لمخالفته حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» رواه البخاري (579) ومسلم (608) فمن طلعت عليه الشمس وهو يصلي الفريضة فإن صلاته صحيحة ولا تلزمه إعادتها، قال ابن قدامة في المغني: وقال أصحاب الرأي فيمن طلعت الشمس وقد صلى ركعة: تفسد صلاته، لأنه صار في وقت نهي عن الصلاة فيه، وهذا لا يصح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح». متفق عليه. وفي رواية: من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. متفق عليه.