الأعلان عن .. نتيجة مسابقة مدرس مساعد فصل ورياض أطفال



مدرس مساعد فصل ورياض أطفال مدرس مساعد فصل ورياض أطفال



أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ اليوم، الخميس، نتيجة مسابقة معلم مساعد فصل ضمن مسابقة 30 ألف معلم و نتيجة المسابقة التكميلية لمعلم مساعد رياض أطفال.



مسابقة التربية والتعليم 2022



وتم تعديل شرط السن في مسابقات شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ليصل إلى 40 عاماً بدلا من 35 عاماً، وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس خلال إجتامعه مع صالح الشيخ.

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نتيجة مسابقة 30 ألف معلمكما تم تعديل شرط الحصول على تقدير جيد كحد أدنى لخوض المسابقة إلى الحصول على تقدير مقبول، وذلك في إطار إتاحة الفرصة لأكبر قدر من الشباب في خوض المسابقة.وسيتم إعلان نتيجة مسابقة معلم مساعد فصل ضمن مسابقة 30 ألف معلم و نتيجة المسابقة التكميلية لمعلم مساعد رياض أطفال، عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية(https://jobs.caoa.gov.eg)نتيجة مسابقة معلم فصلتم فتح باب التقديم لمسابقة تعين معلم فصل ضمن مسابقة تعين 30 ألف معلم في الفترة من 2 إلى 24 يوليو الماضي، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية، وتقدم للمسابقة عدد 89394 متقدماً لشغل 14813 وظيفة.وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن شروط مسابقة معلم فصل انطبقت على 60695 متقدماً، حضر منهم أعمال الاختبار الإلكتروني 55624 متقدماً، واجتازه منهم 14530 متقدماً في 27 محافظة.المسابقة التكميلية لمسابقة رياض الأطفالتم فتح باب التقديم في مسابقة التكميلية لمسابقة رياض الأطفال ضمن مسابقة تعين 30 ألف معلم لشغل عدد 3197 وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال) في الفترة من 14 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر.وذلك في 14 محافظة منها 6 محافظات لم يصل عدد المتقدمين فيها إلى عدد الوظائف المطلوبة، و 8 محافظات لم يصل عدد الذين دخلوا الاختبار الإلكتروني ممن انطبقت عليهم الشروط لعدد الوظائف المطلوب شغلها، والمحافظات هي : القاهرة، وقنا، والشرقية، والأقصر، والجيزة، وسوهاج، وأسوان، والقليوبية، ومطروح، وجنوب سيناء، وأسيوط، والسويس، والبحر الأحمر ، وبورسعيد.وبحسب تصريحات صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقدم للمسابقة عدد 5765 انطبقت الشروط على عدد 4863 متقدماً، حضر منهم أعمال الاختبار الإلكتروني 4497، واجتازه منهم 1656 متقدماً.