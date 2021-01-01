بخطوات بسيطة .. طريقة عمل العيش السوري



طريقة عمل العيش السوري طريقة عمل العيش السوري

طريقة عمل العيش السوري، أصبحت من طرق المعجنات التي تحاول كل ست مصرية أن تجيد عمله، وذلك لأن العيش السوري أو عيش الصاج اصبح من أنواع المخبوزات التي يعتمد عليها الجميع في أكلاته المختلفة؛ مثل شاورما الفراخ السوري مع الخيار المخلل والثومية، وكذلك شاورما اللحم، أو الفاهيتا، وغيرها من الاكلات، فالمطبخ السوري بشكل عام من أكثر المطابخ العربية القريبة لقلوب المصريين، فأكلاته يعشقها المصريون، سواء الحلويات أو الأكلات اليومية، أو أنواع الخبز والمعجنات.







ولأن الست المصرية تحاول دائما التوفير في الميزانية، وتحاول عمل مختلف الأكلات في البيت، فالكثير من ستات البيوت تحاول اجادة طريقة عمل العيش السوري في البيت، لتصنع السندوتشات السورية الشهيرة لأبنائها، بدلا من شراءها جاهزة حفاظا على صحة أبنائها، وللتوفير في الميزانية، لمواجهة الغلاء الذي ضرب جميع السلع.

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العيش السوريطريقة عمل عيش الصاجوتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل العيش السوري في البيت بطريقة سهلة ومضمونة، لتصنعي لأبنائك ألذ السندوتشات في البيت، للتوفير في الميزانية، وللحفاظ على صحة أبنائك.مكونات عمل العيش السوري:خميرة - ملعقتان صغيرتانسكر - ملعقة كبيرةماء دافئ - كوب وربعدقيق - 3 أكواب ونصفملح - نصف ملعقة صغيرةزيت للقلي - بحسب الحاجةطريقة عمل العيش السوري:العيش السوري1- في وعاء صغير الحجم، ضعي الخميرة وربع كوب من الماء ثم اخلطي المكونات حتى تتداخل.2- أضيفي السكر ثم اتركي المكونات جانبًا لحوالى 10 دقائق، حتى تتفاعل الخميرة.3- أنخلي الملح وكوبان ونصف من الدقيق في وعاء متوسط الحجم، احدثي فجوة في الوسط ثم اضيفي مزيج الخميرة وما تبقى من الماء.4- أخلطي المكونات بواسطة يديك حتى تتشكّل عجينة متماسكة مع إضافة ما تبقى من الدقيق بالتدريج.5- ضعي العجينة على سطح صلب ثم ادعكيها لحوالى 10 دقائق حتى تصبح ليّنة.6- إدهني العجينة بالقليل من الزيت ثم غطّيها واتركيها جانبًا لحوالى ساعتين حتى يتضاعف حجمها.7- قسمّي العجينة الى كرات صغيرة الحجم ثم افردي كلّ كرة الى دائرة رقيقة السماكة.8- حمّي الصاج ثم ضعي دوائر العجينة واتركيها حتى تنضج من الجهة الأولى.9- إقلبي العجينة الى الجهة الثانية حتى تتحمّر ثم قدمي الخبز مباشرة على سفرتك.طريقة عمل العيش البلديوتقدم أيضا الشيف آسيا، طريقة عمل العيش البلدي، في السطور التالية.مكونات عمل العيش البلدي1\2 كوب ردة3+1\2 كوب دقيق اسمر2 ملعقة كبيرة سكر1+1\2 ملعقة كبيرة خميرة جافةملعقة صغيرة ملحماء دافىء للعجنأسهل وأسرع طريقة لعمل خبز الشوفانأخصائي تغذية: خبز البطاطا عالى القيمة الغذائية ويعزز صحة الجهاز الهضمي | فيديوطريقة عمل العيش البلدي:فى بولة نخلط الدقيق والردة، ثم يضاف الملح والسكر والخميرة، ثم الماء تدريجيا.يعجن الكل للحصول على عجين متماسك.يدعك العجين جيدا مدة 8 دقائق، على سرعة متوسطة الى ان يصبح لينا ومطاطيا.يغطى العجين، ويترك ليتخمر ويتضاعف حجمه مدة ساعة وربع لساعة ونصف تقريبا.يقطع العجين لكرات متساوية ( حوالي 8 كرات ).تترك ترتاح قليلا، ثم تفرد على سطح مرشوش بالدقيق، على شكل أرغفة رفيعة نوعا ما.تسخن طاسة جيدا على النار، ثم يخبز العيش من الناحيتين، إلى أن ينتفخ ويأخذ اللون الذهبي الجميل.يقدم بالهنا والشفا.