تفاصيل تعاقد الأهلى مع كريستو من النجم الساحلى التونسى



تفاصيل تعاقد الأهلى مع كريستو تفاصيل تعاقد الأهلى مع كريستو

أعلن الإعلامى أحمد شوبير نجاح النادى الأهلى فى التعاقد مع كريستو مهاجم النجم الساحلى بنسبة 90%، وتتبقى فقط الرتوش الأخيرة مقابل 800 ألف دولار، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "الأهلى اقترب من إنهاء صفقة التعاقد مع كريستو مهاجم النجم الساحلى مقابل 800 ألف دولار وتتبقى فقط الرتوش الأخيرة".



ويضيف شوبير "الأهلى يرغب فى خصم قيمة غرامة كوليبالى من الصفقة ويتبقى قسطين، لكن النجم يرغب فى خصم قسط واحد ويتبقى القسط الثانى لموعده وهو ما يعطل الإعلان الرسمى عن الصفقة".



ويحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره سيراميكا فى السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نظراً لقوتها.



ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 23 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه أربعة أهداف، في المقابل يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 11 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.

