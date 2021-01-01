الجهاز الفني يعلن .. غياب 8 لاعبين عن قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي



قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي

يغيب 8 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقهم أمام الإسماعيلي المقرر خوضها غدًا الخميس في بطولة الدوري المصري الممتاز.



ويلتقي الزمالك والإسماعيلي على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.



واستبعد الجهاز الفني لنادي الزمالك 8 لاعبين وهم محمود حمدي الونش عمر جابر، يوسف حسن، محمد طارق، محمد عبد الشافي، مصطفى شلبي وإبراهيما نداي وحسام أشرف .

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ويغيب عمر جابر لمعاناته من شد في العضلة الخلفية شعر بها خلال مباراة المقاولون العرب الأخيرة، ويوسف حسن لإصابته في أنكل القدم أثناء مشاركته في المباراة ذاتها.وقرر جهاز الزمالك استبعاد محمد طارق لعدم جاهزيته الفنية بعد تعافيه من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، ومحمد عبد الشافي وفقا لرؤية المدير الفني جوسفالدو فيريرا.ويفقد الزمالك خدمات مصطفى شلبي بسبب عدم جاهزيته، إذ يسعى الجهاز الفني لتجهيزه تدريجيا للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية.ويغيب محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، للإصابة بقطع في وتر الخلفية كما يستمر غياب السنغالي إبراهيما نداي لعدم تعافيه بشكل كامل من إصابة العضلة الخلفية، حيث يخضع خلال الفترة الحالية للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي.