لذيذة وشهية .. طريقة سهلة لتحضير فطيرة التفاح بالقرفة والكراميل



فطيرة التفاح بالقرفة والكراميل فطيرة التفاح بالقرفة والكراميل



تعد فطيرة التفاح بالقرفة والكراميل من الحلويات اللذيذة والشهية وذات المذاق الرائع، كما أنها مفضلة لدى الكثير من الأشخاص، ويوجد طريقة بسيطة لتحضيرها فى المنزل بسهولة وأقل مجهود.



مكونات فطيرة التفاح بالقرفة والكراميل

ـ 6 حبات تفاح أخضر مقطعة شرائح



ـ مقدار عجين جاهز

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ـ 6 ملاعق كبيرة زبدةـ نصف كوب كريمة خفقـ نصف كوب سكرـ نصف ملعقة صغيرة قرفةطريقة عمل فطيرة التفاح بالقرفة والكراميلأولًا: ضعى الماء والسكر البنى قى مقلاة صغيرة على النار حتى يذوب السكر، ثم ضيفى الزبدة وقلبى المكونات حتى تتجانس.ثانيًا: قطعى التفاح لشرائح رفيعة ثم ضيفيها لخليط الكراميل على النار وقلبى جيدًا، ضيفى القرفة وقلبى مرة أخرى.ثالثًا: افردى العجينة فى صينية الفرن المدهونة بالقليل من الزيت، ثم اصنعى فتحات صغيرة فى العجين بواسطة "شوكة" ثم قلبى خليط التفاح بالكراميل على العجين.رابعًا: ادخلى الصينية للفرن المُسخن مسبقًا على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج العجين ويحمر الوجه، ثم قدميها.