فى 2023 .. عودة موضة ارتداء الكعب العالى



ارتداء الكعب العالى ارتداء الكعب العالى



عادت موضة ارتداء الكعب العالى إلى الواجهة مرة أخرى بعدما شهد زمن انتشار جائحة كورونا انحساراً كبيرا.



ووفقا للعربية نت، بدأنا نشهد مؤخرا عودة لافتة للأحذية ذات الكعوب المرتفعة خلال أسابيع الموضة العالميّة الأخيرة، ومن المنتظر أن تظهر بقوة أكبر خلال احتفالات نهاية العام.



وسجّل ارتداء الكعب العالى تراجعاً كبيراً خلال السنتين الماضيتين فرضه انتشار جائحة كورونا وما رافقه من عزل منزلى، وعمل عن بُعد، ومحدوديّة فى التنقلات ولكن يبدو أن هذا الغياب لم يكن إلا مؤقتا، وعادت موضة الكعوب المرتفعة للظهور على منصات أسابيع الموضة العالميّة منذ شهرى فبراير ومارس الماضيين خلال فعاليات أسابيع الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2022 فى كل من نيويورك، ولندن، وميلانو، وباريس.

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وتُراهن دور الأزياء العالميّة وعلامات الأزياء الجاهزة على عودة حذرة للكعب العالى بتصاميم أكثر عمليّة وراحة، وهذا ما يُفسّر اعتماد حذاء "البلاتفورم" ضمن أبرز خطوط موضة 2023 بالإضافة إلى الأحذية ذات الكعوب العريضة المستديرة أو المربّعة.