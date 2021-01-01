بخطوات بسيطة .. طريقة عمل القرنبيط بالثوم

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القرنبيط بالثوم

يعد القرنبيط من الأكلات المحبوبة لدى قطاع عريض فى مصر خصوصا أن البعض قد يتفنن فى طريقة تحضيره مع إضافة العديد من المكونات التى تجعله يتميز بطعم جذاب وممتع.

مقادير عمل القرنبيط بالثوم
رأس قرنبيط مقطع.

ملعقتان كبيرتان ثوم مهروس.

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

نصف معلقة صغيرة ملح.

نصف معلقة صغيرة بهارات.

بقدونس مفروم للتزيين.
طريقة تحضير القرنبيط بالثوم
فى البداية، نحضر قالب وندهنه بالزيت.
نسخن الفرن على درجة حرارة 200.

نضع القرنبيط فى كيس نايلون سميك.

نضيف الثوم والزيت ونغلق الكيس.

نخلط المكونات جيدًا.

نضع خليط القرنبيط بالثوم فى القالب.

ندخلها القرنبيط الفرن حتى ينضج ويحمر.

نضيف التوابل على القرنبيط وهى الملح والبهارات.

نزين القرنبيط بالبقدونس.

يقدم القرنبيط بالثوم مع المكرونة.

المصدر: mobtada

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