تعرف على أعراض .. إدمان الهواتف المحمولة عند الأطفال

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إدمان الهواتف المحمولة عند الأطفال

إدمان الهواتف المحمولة أمر حقيقي ويعاني منه الكثير من الأطفال، لذلك يجب على الآباء الحذر منه ومراقبة أطفالهم، لتجنب تفاقم الأضرار الناتجة عنه، والتي تؤثر على الأطفال بشكل كبير.

وجدت الدراسات التي أجرتها Frontiers in Psychiatry، أن نحو27 %، من مالكي الهواتف الذكية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عامًا، لا يغلقون هواتفهم الخلوية أبدًا، حتى يذهبوا إلى النوم، وحتى أثناء النوم.

عوامل تأثير إدمان الهواتف المحمولة على الأطفال
ووفقًا لـ جمعية الطب النفسي الأمريكية، يعتبر استخدام الهاتف المزمن شكلًا من أشكال الإدمان، وعلى الرغم من أنه غير معترف به رسميًّا كحالة للصحة العقلية، إلا أنه معترف به كإدمان سلوكي، والذي يمكن أن يكون له العديد من المخاطر، ويتمثل تأثيره على الأطفال في:

القلق الشديد
الاكتئاب
انخفاض تقدير الذات واحترامها
الانطواء والعزلة الاجتماعية
الاندفاع والعصبية


علامات وأعراض إدمان الهاتف المحمول
استخدام الهاتف يؤثر على الصحة العقلية، ويمكن أن يتسبب في الكثير من الاختلالات الجسدية، كما يدفع إلى فقدان المادة الرمادية في الدماغ والتي ترتبط باستخدام المواد المخدرة، ومن أبرز علامات إدمان الهواتف المحمولة:

نوبات قلق مستمرة عندما لا يكون هاتفك في متناول يديك
تسويف في إنجاز المهام المطلوبة منك
آلام الرقبة أو إجهاد العين
فقدان الإحساس بالوقت
إبعاد نفسك عن الأصدقاء والعائلة والأنشطة الاجتماعية
محاولات غير مجزية في التوقف عن استخدام الهاتف المحمول

علاجات إدمان الهاتف المحمول
هناك العديد من الطرق لمكافحة هذا الاضطراب وعلاجه، ومن بينها:

العلاج السلوكي المعرفي
العلاج الجماعي
العلاج النفسي
المقابلات التحفيزية
العلاج بالأدوية

المصدر: cairo24

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