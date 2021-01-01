تعرف على أعراض .. إدمان الهواتف المحمولة عند الأطفال



إدمان الهواتف المحمولة عند الأطفال إدمان الهواتف المحمولة عند الأطفال

إدمان الهواتف المحمولة أمر حقيقي ويعاني منه الكثير من الأطفال، لذلك يجب على الآباء الحذر منه ومراقبة أطفالهم، لتجنب تفاقم الأضرار الناتجة عنه، والتي تؤثر على الأطفال بشكل كبير.



وجدت الدراسات التي أجرتها Frontiers in Psychiatry، أن نحو27 %، من مالكي الهواتف الذكية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عامًا، لا يغلقون هواتفهم الخلوية أبدًا، حتى يذهبوا إلى النوم، وحتى أثناء النوم.



عوامل تأثير إدمان الهواتف المحمولة على الأطفال

ووفقًا لـ جمعية الطب النفسي الأمريكية، يعتبر استخدام الهاتف المزمن شكلًا من أشكال الإدمان، وعلى الرغم من أنه غير معترف به رسميًّا كحالة للصحة العقلية، إلا أنه معترف به كإدمان سلوكي، والذي يمكن أن يكون له العديد من المخاطر، ويتمثل تأثيره على الأطفال في:

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القلق الشديدالاكتئابانخفاض تقدير الذات واحترامهاالانطواء والعزلة الاجتماعيةالاندفاع والعصبيةعلامات وأعراض إدمان الهاتف المحمولاستخدام الهاتف يؤثر على الصحة العقلية، ويمكن أن يتسبب في الكثير من الاختلالات الجسدية، كما يدفع إلى فقدان المادة الرمادية في الدماغ والتي ترتبط باستخدام المواد المخدرة، ومن أبرز علامات إدمان الهواتف المحمولة:نوبات قلق مستمرة عندما لا يكون هاتفك في متناول يديكتسويف في إنجاز المهام المطلوبة منكآلام الرقبة أو إجهاد العينفقدان الإحساس بالوقتإبعاد نفسك عن الأصدقاء والعائلة والأنشطة الاجتماعيةمحاولات غير مجزية في التوقف عن استخدام الهاتف المحمولعلاجات إدمان الهاتف المحمولهناك العديد من الطرق لمكافحة هذا الاضطراب وعلاجه، ومن بينها:العلاج السلوكي المعرفيالعلاج الجماعيالعلاج النفسيالمقابلات التحفيزيةالعلاج بالأدوية