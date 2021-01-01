نصائح صحية لتجنب الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي



أمراض الجهاز الهضمي أمراض الجهاز الهضمي

تعتبر المعدة المسؤول الأول عن كل عدد كبير من المشاكل والاضطرابات الصحية التي تصيب جسم الإنسان، حيث وصفها الأطباء قديمًا على أنها بيت الداء، وهو ما يتطلب اتباع عدد من النصائح الطبية لأجل إبقاء الجهاز الهضمي في حالة جيدة.



وقال ماثيو بيتشولد الباحث المختص في الجهاز الهضمي من جامعة ميسوري الأمريكية، هناك العديد من الخطوات التي يتعين على الأشخاص اتباعها لوقاية الجهاز الهضمي، حيث أنه يتضمن ترليونات الكائنات المجهرية التي ترتبط بوظائف المناعة لدى الإنسان.



خطوات ضرورية تعزز صحة الجهاز الهضمي



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الحركةيساهم النشاط البدني بشكل منتظم على تعزيز وظائف الجهاز الهضمي بشكل أفضل، والوقاية من الإمساك وآلام المعدة والانتفاخ.شرب الماءيعد شرب كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم، من أبرز العوامل التي تساهم في الحفاظ على الجهاز الهضمي من المشاكل والإضطرابات، حيث يعمل الماء على أداء الجهاز الهضمي للوظائف الحيوية في الجسم وامتصاص العناصر الغذائية وتجنب الاصابة بالإمساك، وتحتاج المرأة إلى 11.5 كوب من الماء في اليوم، أما الرجل يحتاج إلى 15.5 كوب.الأطعمة المعالجةينصح الأطباء بتجنب تناول الأطعمة المعالجة والمجمدة، والوجبات الجاهزة وسريعة التحضير، حيث أنها تحتوي على نسبة عالية من السكر المصفى الذي يؤدي إلى الإصابة بالتهابات وقرح الجهاز الهضمي.تناول الأليافتوجد الألياف بكثرة في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وتحتوي على عناصر غذائية تعزز بعض أنواع البكتيريا المفيدة الموجودة بالجهاز الهضمي، وينصح الأطباء بتناول 38 جرام من الألياف الطبيعية في اليوم الواحد.الحصول على قسط كافي من النوممن الضروري أخذ قسط كافي من النوم والراحة، لضمان عدم اختلال التوازن الموجود في بكتيريا الجهاز الهضمي.