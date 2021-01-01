المقلاة الهوائية.. تعرف على أضرارها ومخاطرها



المقلاة الهوائية المقلاة الهوائية

تعرف المقلاة الهوائية بإنها أداة إلكترونية تستخدم في المطبخ من خلال آلية الحمل الحراري، أي توزيع الهواء الساخن حول الطعام، وتتوفر بأشكال متعددة، وتستخدم في أغراض كثيرة، سواء القلي والتحمير أو طهي الأطعمة المختلفة.



وتعتبر القلاية الكهربائية بمثابة فرن حراري صغير، صمم لـ قلي الطعام دون استخدام الزيت الغزير، ووفقًا للخبراء، للقلاية الكهربائية العديد من الفوائد، والتي نستعرضها فيما يلي وفقًا لما جاء بشبكة أخبار سكاي نيوز.



وقالت ريانون لامبرت أخصائية التغذية العلاجية: من الأمور الصحية أن القلاية الهوائية تستخدم كميات أقل بكثير من الزيت، وذلك بالمقارنة مع أساليب القلي التقليدي سواء القلي العميق أو الفرن العادي، مشيرة إلى أن القلاية الهوائية تمنح نفس المذاق بإستخدام كميات أقل من الزيت.

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وأشارت أخصائية التغذية، إلى أن القلاية الكهربائية تساهم بشكل كبير في الحد من استهلاك كميات كبيرة من الزيوت، وذلك مع ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تعد القلاية الهوائية بديل اقتصادي بالمقارنة مع الفرن التقليدي، ولكن من أبرز عيوبها صغر حجمها من الداخل.أضرار القلاية الكهربائيةومن الممكن أن يؤدي التنظيف غير السليم للقلاية الهوائية، إلى الإصابة ببعض أنواع البكتيريا التي تنتقل عن طريق الغذاء، حيث أنه من الصعب غسل كل أجزاءها، كما أن الوعاء الداخلي لها يصنع من طلاء يميل إلى التأكل والصدأ مع مرور الوقت، ومن ثم تتراكم جزيئات الطعام بالداخل وتتكون بكتيريا الطعام.كما تحتفظ القلاية الكهربائية بنسبة من البخار في الداخل، مما يؤدي إلى تراكم الأحماض الدهنية بعد تكرار مرات القلي، ويتحول الزيت المستخدم في الطهي إلى دهون يصعب التخلص منها، وبالتالي تتكون عليها الميكروبات والجراثيم التي من السهل أن تنتقل إلى الطعام.