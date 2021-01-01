المقلاة الهوائية.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

تعرف المقلاة الهوائية بإنها أداة إلكترونية تستخدم في المطبخ من خلال آلية الحمل الحراري، أي توزيع الهواء الساخن حول الطعام، وتتوفر بأشكال متعددة، وتستخدم في أغراض كثيرة، سواء القلي والتحمير أو طهي الأطعمة المختلفة.
وتعتبر القلاية الكهربائية بمثابة فرن حراري صغير، صمم لـ قلي الطعام دون استخدام الزيت الغزير، ووفقًا للخبراء، للقلاية الكهربائية العديد من الفوائد، والتي نستعرضها فيما يلي وفقًا لما جاء بشبكة أخبار سكاي نيوز.
وقالت ريانون لامبرت أخصائية التغذية العلاجية: من الأمور الصحية أن القلاية الهوائية تستخدم كميات أقل بكثير من الزيت، وذلك بالمقارنة مع أساليب القلي التقليدي سواء القلي العميق أو الفرن العادي، مشيرة إلى أن القلاية الهوائية تمنح نفس المذاق بإستخدام كميات أقل من الزيت.
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