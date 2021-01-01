احترس.. 9 عادات تدمر المناعة



عادات تدمر المناعة عادات تدمر المناعة

فى ظل انتشار الفيروسات والأمراض المختلفة أصبح من المهم تقوية جهاز المناعة والحفاظ على كفاءته خاصة خلال الشتاء.



وما لايعرفه كثيرون أن هناك بعض العادات التى نفعلها يوميا تدمر المناعة وتجعل الإنسان يصاب بنزلات البرد عدة مرات وتستمر معه وقتا أطول من الأخرينكما أنه يصاب بالأمراض بشكل أسرع من الآخرين.



ووفقا لما ذكره موقع “simplylifetips ” نقدم لكم أهم 9 عادات يومية تدمر المناعة بشكل مباشر وسريع.

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الحرمان من النوم أو المعاناة من اضطرابات النوم والاستيقاظ عدة مرات ليلااستهلاك السكر المكرر شديد البياض من أكثر العادات اليومية التى تدمر المناعةالتبغ والتدخين السلبي والإيجابي من أكثر الأشياء التى تدمر المناعة والجسم كلهالتدخينالإفراط في تناول الكافيين مثل القهوة والشاي ولكن هذا لايعنى الامتناع التامتناول الوجبات السريعة من أكثر العادات التى تدمر المناعةعدم شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم يدمر المناعةعدم شرب الماءعدم القيام بالنشاط البدني الكافي للحفاظ على صحة الجسم والحلوس كثيرا يدمر المناعةالعزلة وتجنب التعاملات البشرية أو العلاقات السيئة من أكثر الأشياء التى تدمر المناعةعدم اتباع نظام غذائي صحي وتناول الوجبات السريعة وأى طعام بشكل عشوائي خاصة فى العمل والجامعة