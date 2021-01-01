مشروب يتجاهله الكثيرون يرفع مناعتك ويحارب السرطان



مشروب لتقوية المناعة مشروب لتقوية المناعة

عندما تفكرين في تناول العصائر ، ربما لا يكون عصير الجزر هو أول ما يتبادر إلى الذهن.. وتعتبر عصائر البرتقال والتفاح والعنب والأناناس أكثر شيوعًا.. ومع ذلك ، إذا لم تكن من مُحبي تناول الجزر في الطعام، فيمكنك تحويله إلى مشروب لذيذ والاستفادة من جميع الفوائد الصحية! على سبيل المثال ، يمكن أن يساعدك في التخلص من الأنفلونزا بشكل أسرع إليك أبرز فوائد تناول عصير الجزر وفقا لموقع برايت سايد ..



رفع المناعة

1. يزيد من التمثيل الغذائي

تساعد فيتامينات ب الموجودة في عصير الجزر جسمك على تكسير الدهون والبروتينات والكربوهيدرات وتحويلها إلى طاقة.. كما أنه يحتوي على ألياف غذائية، والتي قد تساعدك على التحكم في وزنك ومنع السمنة.



2. مفيد لعينيك

فيتامين أ الموجود في عصير الجزر ضروري لصحة العين.. إنه مهم للألوان والرؤية في الإضاءة المنخفضة ، كما أنه يحمي سطح العين.. كما أنه يقلل من خطر الإصابة ببعض أمراض العيون، مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

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3. يقوي جهاز المناعة لديكيحتوي الجزر على الكاروتينات التي عزز جهاز المناعة لديك وخلايا الدم البيضاء التي تحمي الجسم من العدوى. يمكن لفيتامين ج أيضًا أن يدعم نظام المناعة لديك. وعلى الرغم من أنه لن يمنعك من الإصابة بنزلة برد ، إلا أنه قد يجعله يمر بسرعة أكبر.4. خطر الإصابة بالسرطانيحتوي الجزر على العناصر الغذائية التي لها تأثير مضاد للأكسدة ، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.. ومحاربة الجذور الحرة ، والتي يمكن أن تلحق الضرر بخلاياك.