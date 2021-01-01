تعرف علي قشور الفاكهة معجزة لتبييض الأسنان الصفراء

فوائد عديدة لتناول قشور البرتقال فهي تعمل على التخلص من إصفرار الأسنان ، لذا ربما يجب أن نفكر مرتين قبل التخلص منها.. إليك أبرز فوائدها وفقا لموقع برايت سايد..
1. تبييض أسنانك
عندما نفكر في معنى أن يكون لديك ابتسامة رائعة ، فإن فكرتنا الأولى عادة ما تكون "بيضاء". يحتوي قشور البرتقال على مركب طبيعي يسمى حمض الستريك يضاف بشكل متكرر إلى معجون الأسنان المبيض، ويمكن أن يساعد في جعل أسنانك بيضاء وبتكلفة لا تتعدى الجنيهات .
2. منظف منزلي طبيعي
يمكن استخدامه لتنظيف النوافذ ، والمواقد ، والأطباق ، وما إلى ذلك.. يحتوي الخل العادي بشكل طبيعي على حمض الأسيتيك الذي يعمل على إذابة تلك البقع .
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