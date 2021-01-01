الأسبوع المقبل في TSMC بدء الإنتاج الضخم لشرائح أبل ذات عملية تصنيع 3 نانومتر

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يدعي تقرير جديد من DigiTimes أن TSMC جاهزة لبدء إنتاج شرائح 3 نانومتر، وبالطبع، باعتبارها واحدة من أكبر عملاء TSMC، ستكون أبل أول من يجني فوائد التكنولوجيا المتطورة.



يتماشى هذا مع التقارير السابقة ويبدو أن شركة أبل تسير على الطريق الصحيح لترقية أجهزتها من الجيل التالي في عام 2023 بشريحة M2 Pro.



تشير الشائعات إلى أن TSMC ستقيم حفلًا في حديقة جنوب تايوان للعلوم في 29 ديسمبر للاحتفال ببدء إنتاج شرائح 3 نانومتر بالإضافة إلى تفاصيل خططها لتوسيع إنتاج شرائح أبل 3 نانومتر ككل.

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تشير التقارير الحالية إلى أن شركة أبل تخطط لتطبيق شريحة M2 Pro الخاصة بها استنادًا إلى عملية تصنيع 3 نانومتر مع أجهزة MacBook 14 و 16 و Mac Studio و Mac mini.وفي المستقبل، من المحتمل أن تعتمد شريحة A17 Bionic و M3 على عملية إنتاج محسّنة 3 نانومتر من TSMC.