مواصفات حاسوب Lenovo Legion 7



Lenovo Legion 7 Lenovo Legion 7

Lenovo Legion 7 هو الحاسوب المحمول الجديد للألعاب من سلسلة Legion الذي تم تصميمه خصيصاً لعشاق الألعاب الإلكترونية واللاعبين المحترفين الذين يطلبون أفضل أداء.



ونموذج المراجعة الذي نقدّمه هو Legion 7 16IAX7. يأتي الحاسوب المحمول في صندوق كرتوني قياسي مع مجموعة من الملحقات التي تشمل الشّاحن وكابل الشحن وأدلة المستخدم والضمان.



الأداء

قد يعجبك أيضا...

صُمم حاسوب Lenovo Legion 7 المحمول (16 بوصة، 7) ليكون أقوى الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب بمقاس 16 بوصة وليلبي احتياجات اللاعبين لأفضل أداء ممكن. ويتميز بتصميمه الأنيق والانسيابي الذي تتخلله لمسات رياضية منفصلة محسنة ولوحة معلومات للإدخال/الإخراج. وصُنع Lenovo Legion 7 الجديد من معدن الألمنيوم والمغنيسيوم الذَين يُستخدمان في مجال الطيران والفضاء وله حواف CNC معدنية تتسم بدقتها وبساطتها في التعبير عن الطاقة غير المقيدة. ويمتلك نظام RGB المحيط تأثيرات لوحة المفاتيح والزخارف التي تتزامن مع المحتوى المعروض على شاشته.ويوفر حاسوب Lenovo Legion 7 المحمول الجديد سهولة أكبر في التنقل مع الحفاظ على قوة أدائه مع ما يصل إلى Intel Core H Series من الجيل الثاني عشر. ويضم خلفية محسّنة ومخصصة ولوحة قيادة I/O ومنفذ HDMI 2.1، مما يقلل عدد الملحقات التي سيحتاجها المستخدمون خلال التنقل وهم يستمتعون بتجربة غير مسبوقة مع بطاريته الضخمة التي تبلغ قدرتها 99.99 واط وخاصية الشحن السريع عبر منفذ USB Type-C الذي تصل قدرته إلى 135 واط.الشاشةيُعدّ Lenovo Legion 7 أول حاسوب محمول للألعاب في العالم مزود بشاشة WQXGA مقاس 16 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع أعلى تبلغ 16:10 وسطوع يصل إلى 1250 شمعة وتغطية لنطاق ألوان كاملة المعايرة DCI-P3 ونطاق ديناميكي عالي وشهادة TUV لسلامة العين. ويمكن لـ8 لاعبين الاختيار من بين ثلاثة خيارات لمعدلات التحديث المتغيرة التي تبدأ من 240 هرتز (معيار 165 هرتز) للاستخدام اليومي أو ممارسة الألعاب الإلكترونية بسلاسة أكبر ومرئيات سينمائية بدقة ألوان مذهلة. ويضم الحاسوب أيضاً برنامج Tobii Horizon الذي يوفر تجربة ألعاب أكثر تشويقاً وTobii Aware الذي يستخدم تقنية المستشعر الذكي للمساعدة في تحسين أمان المستخدمين وخصوصيتهم ورفاههم في الحواسيب المحمولة الجديدة Lenovo Legion 7i وLegion 7.التقييميُعدّ حاسوب Lenovo Legion 7 المحمول رائعاً للألعاب الإلكترونية من كافة النواحي، حيث يتمتّع بأداء قوي ومواصفات فائقة وجودة وتصميم رائعة. وتتيح مزاياه للمستخدم التعامل بسهولة مع أي ألعاب أو مهام احترافية. وهو متوفر حالياً في المتاجر وعبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 7,251 ريال سعودي.يعد جهاز Lenovo Legion 7 من أفضل الأجهزة المصممة من لينوفو لدعم المستخدمين بأفضل آداء في الألعاب الإلكترونية.8.5/10الإيجابياتتصميم رياضي معدني أنيقآداء قويسعة كبيرة للبطارية ودعم الشحن السريعمعدل تحديث متغير 240 هرتزشاشة بمعايير سينمائية