تعلن شاومي عن هواتف جديدة من سلسلة Redmi K60

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عقدت شركة شاومي اليوم الثلاثاء حدثًا خاصًا أعلنت فيه عن عدد من منتجاتها الجديدة، التي كان من أبرزها سلسلة جديدة من هواتف ردمي Redmi.



وتشمل السلسلة هاتف Redmi K60 Pro مع معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 2، وهاتف Redmi K60 مع المعالج الأقدم Snapdragon 8+ Gen 1، وهاتف Redmi K60E مع معالج Dimensity 8200.



Redmi K60 Pro

ويقدم الهاتف الأقوى في سلسلة شاومي الجديدة Redmi K60 Pro، الذي يأتي بسماكة 8.6 ملم ويزن 205 جرامات، شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصات وبدقة 3,200×1,440 بكسل مع معدل تردد 120 هرتز، وهي تدعم تقنية الصورة Dolby Vision، وتقنية +HDR10، بالإضافة إلى مستوى سطوع قدره 1,400 شمعة.

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وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 14 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 13 من جوجل، ويعمل معالجه الثماني النوى بتردد 3.2 جيجاهرتز مع معالج الرسومات Adreno 740.موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:ويقدم Redmi K60 Pro ذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت، وذلك بتقنية UFS 4.0 الأحدث ما عدا خيار 128 جيجابايت الذي يدعم تقنية UFS 3.1.وعلى ظهر الهاتف ثلاث كاميرات بدقة 54 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9 للرئيسية، وبدقة 8 ميجابكسل للثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 118 درجة، أما الكاميرا الثالثة المخصصة لتصوير الأجسام القريبة فهي تأتي بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. وتدعم الكاميرا تصوير الفيديو بدقة 8K بمعدل 24 إطارًا في الثانية، وبدقة 4K بمعدل 30 أو 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080p بمعدل عالٍ قدره 960 إطارًا في الثانية، وبدقة 720p بمعدل 1920 إطارًا في الثانية. وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل مع التصوير بدقة 1080p بمعدل 120 إطارًا في الثانية.ويأتي الهاتف مع حساس بصمة بصري تحت الشاشة، وهو يحوي بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 120 واط، الشحن اللاسلكي باستطاعة 30 واط. وتقول الشركة إنه يُشحن بنسبة 100 في المئة خلال 19 دقيقة فقط.هذا، وسيُباع الهاتف اعتبارًا من 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري بسعر يبدأ من 475 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 660 دولارًا أمريكيًا لخيار 16 جيجابايت/ 512 جيجابايت.Redmi K60يشترك هذا الهاتف مع Redmi K60 Pro بالشكل، إذ يقدم المواصفات ذاتها للشاشة، وعدد الكاميرات الخلفية التي تختلف الرئيسية فيه بالدقة مع 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، ومواصفات ذاكرة الوصول العشوائي، وذاكرة التخزين الداخلية التي تأتي جمعيها من نوع UFS 3.1.ويختلف الهاتف أيضًا بسعة البطارية التي تأتي بسعة 5,500 ميلي أمبير/ الساعة وتُشحن سلكيًا باستطاعة 67 واط.وتعتزم شاومي طرح الهاتف بسعر يعادل 360 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر 515 دولارًا أمريكيًا لخيار 16 جيجابايت/ 512 جيجابايت.Redmi K60Eيعد هذا الأول من سلسلة هواتف K مع الحرف E في النهاية، وهو يشترك مع الهاتفين الآخرين بمواصفات الشاشة، ولكن مستوى السطوع هو 1,200 شمعة بدلًا من 1,400 شمعة.ويشترك هذا الهاتف مع Redmi K60 بمواصفات البطارية، ولكن الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل. وسيُباع الهاتف بسعر يبدأ من 315 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت.