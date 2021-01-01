تعلن نانو فلوسيل عن QUANTiNO Twentyfive بقوة 320 حصان ومدى 2,000 كيلومتر

أعلنت شركة نانو فلوسيل الألمانية عن توسعها العالمي وإطلاق سيارة جديدة QUANTiNO Twentyfive الجديدة.
تأتي السيارة كامتداد لـ QUANTiNO التي عرضتها الشركة كسيارة اختبارية في 2015 ثم كسيارة إنتاجية في 2016، وتتميز QUANTiNO Twentyfive بتصميم مميز للغاية يقع بين سيارات الكوبيه وسيارات الكروس أوفر مع توزيع مقاعد 2+2 وتشطيبات داخلية فاخرة.
ميكانيكياً، تستمد السيارة طاقتها الكهربائية من تقنية فريدة وخاصة بالشركة فبدلاً من حمل البطاريات توفر تقنية bi-ION الخاصة بنانو فلوسل الطاقة من خلال استعمال سائلين احدهما سالب الشحنة والآخر موجب الشحنة وجعلهما يتفاعلان لتوليد الكهرباء.
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