أحدث أسعار لسيارة لوجان 2022.. أرخص رينو جديدة في مصر



لوجان لوجان

باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات الشركة الفرنسية قدمت شركة EIM خلال الفترة الماضية أحدث قائمة سعرية لسياراتها المتاحة في السوق المحلي، ومن خلالها تبين وجود زيادة سعرية على موديل 2022 من سيارتها رينو لوجان 2022 المتاحة محليا، وأصبحت أسعارها الجديدة كالتالي بعد الزيادة:



رينو لوجان ناقل يدوي:



- فئة أولى غير متوفرة.

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- فئة ثانية غير متوفرة.رينو لوجان ناقل أوتوماتيكي:- فئة أولى من 364 إلى 374 ألف جنيه (زيادة 10000 جنيه).- فئة ثانية من 374 إلى 384 ألف جنيه (زيادة 10000 جنيه).- فئة ثالثة من 384 إلى 394 ألف جنيه (زيادة 10000 جنيه).- فئة رابعة من 394 إلى 404 ألف جنيه (زيادة 10000 جنيه).جدير بالذكر أن رينو مصر تطلق لوجان 2022 بفئتين من المحركات، الأولى مع فئات ناقل الحركة اليدوي وهي لمحرك 1600 سي سي بقوة 90 حصان وعزم 131 نيوتن متر، أما الفئة الثانية من المحركات فتتواجد بباقي فئات ناقل الحركة الاوتوماتيكي من السيارة، وهي لمحرك 1600 سي سي بقوة 110 حصان وعزم 148 نيوتن متر.