بالفيديو : جينيسيس GV70.. أكبر منافس لبنتلي بنتايجا وبسعر أرخص



جينيسيس GV70 جينيسيس GV70

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرتها قناة Auto Social الإنجليزية على يوتيوب، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لسيارة جينيسيس GV70، وهي سيارة فخمة من فئة SUV بدأ انتاجها في عام 2020، ووصفها الفيديو بأنها سيارة منافسة لسيارة بنتلي بنتايجا الفخمة من نفس الفئة ولكن بسعر أرخص وتكلفة أقل.



جدير بالذكر أن هذه القناة الإنجليزية على يوتيوب تقدم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من جينيسيس GV70 الفخمة وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: