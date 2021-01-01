أحدث صور تجسسية لى ألفا روميو ستيلفيو "كوادريفوليو" 2024



ألفا روميو ألفا روميو

بعد تقديم نسخة الفيس ليفت من سيارتي ألفا روميو: "جوليا Giulia" و"ستيلفيو Stelvio" خلال العام الجاري 2022، رصدت عدسات التصوير لقطات تجسسية جديدة ولكن هذه المرة للإصدار الأعلى من ستيلفيو وهو " كوادريفوليو Quadrifoglio"، والتي حصلت هي الأخرى على نصيبها من التحديثات وإن كانت محدودة.





نشر المصور Walter Vayr هذه الصور الأخيرة على حسابه، حيث ظهرت السيارة بدون أغطية مموهة باستثناء الواجهة، حيث أنه من المقرر أن تتضمن تحديثات السيارة مصابيح أمامية جديدة، ومع ذلك فلم يكن هناك داعٍ لإخفاء هذه المصابيح، لإنه من المنتظر أن تأتي كتلك التي ظهرت مؤخرًا في الإصدار القياسي من ستيلفيو، حيث كانت بمصفوفة LED تكيفية، كما توجد إضاءة نهارية مستمرة وشعاع عالي بدون وهج، وخاصية ترحيب ووداع.



وبخصوص باقي التصميم الخارجي فجاء أغلبه أيضًا بدون تعديلات تذكر باستثناء المصابيح الخلفية، والدفيوزر الذي يبدو أكثر بروزًا بعض الشيء.. ورغم عدم تصوير المقصورة الداخلية إلا أن المنتظر أن تأتي بمجموعة من التحديثات خاصة أن الفئة القياسية حصلت على شاشة رقمية للعدادات مقاس 12.3 بوصة، باختيارات لرسوم الجرافيك بها ما بين Heritage و Evolved و Relax، وكذلك تقنية NFT وهي عبارة عن سجل رقمي لتاريخ السيارة منذ بدء تشغيلها، وهو غير قابل للتغيير بحيث يعزز من ثقة من لديه الرغبة في شراء السيارة مستعملة.

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وبخصوص منظومة القوة فلا يتوقع اختلاف كبير بحيث تعتمد على محرك V6 سعته 2.9 لترًا متصل بشاحن تيربو مزدوج، وهذه المنظومة تنتج حاليًا قوة 505 حصان مع 600 نيوتن متر، وتتصل بناقل حركة أوتوماتيك ذي 8 سرعات لتتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 3.6 ثواني، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 283 كم/س.الجدير بالذكر أن ستيلفيو في السوق المصري تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعته 2.0 لتر قادر على توليد قوة 280 حصان، وأقصى عزم دوران 400 نيوتن متر. و وتعمل السيارة بنظام الدفع الكلي AWD لتنتقل قوة المحرك إلى العجلات عبر ناقل حركة ZF أوتوماتيك 8 سرعات، بحيث تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 5.5 ثواني، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 241 كم/س.