الملامح الأولية من لـ "هيونداي فيرنا" تبدأ في الظهور



هيونداي فيرنا هيونداي فيرنا

رجحت الكثير من المصادر المتخصصة في عالم السيارات والمحركات أن يتم طرح الجيل الجديد من السيدان الاقتصادية صاحبة الشهرة الكاسحة "هيونداي فيرنا Hyundai Verna" للبيع في مارس أو أبريل من العام 2023.



ويتوقع أن يتم الكشف عنها للمرة الأولى عالميًا في 2023 Auto Expo بالهند، حيث تقوم شركة "هيونداي موتور إنديا المحدودة Hyundai Motor India Limited" باختبار الجيل الجديد من "فيرنا Verna" على الطرق العامة منذ عدة أشهر وحتى الآن.



وقد أكدت لقطات التجسس الأخيرة تطور النموذج الاختباري كما يبدو أنه في حالة قريبة من الإنتاج.. كما تشير الأنباء إلى امتلاك شركة السيارات الكورية الجنوبية الرئيسية عددًا من الطرازات في جعبتها ستكون مفاجأة لعام 2023 ولعل أولها هو الجيل الجديد من "فيرنا Verna".

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وبناءً على لقطات التجسس التي التقطت للنسخة الاختبارية في الهند، فإن الجيل المقبل من "فيرنا" سيخضع لمجموعة متنوعة من التغييرات من الداخل والخارج وستكون قائمة التجهيزات مليئة بالتقنيات المتقدمة.. كما ستحمل السيارة السيدان متوسطة الحجم اسم "BN7" داخليًا وهي تتبع فلسفة التصميم الرياضي الحسي.. حيث تستوحي هيونداي فيرنا 2023 الكثير من الإلهام في التصميم من "إلنترا" و"سوناتا".ستظهر بعض التحديثات المرئية المميزة في الشبكة الأمامية الأكثر بروزًا، والمصابيح الأمامية الجديدة LED، والمصابيح الخلفية LED كاملة العرض، والأبعاد الأكبر، والزوايا والتجاعيد الأكثر عدوانية، إلى جانب غطاء محرك رياضي، وصندوق أمتعة أكبر، وجنوط معدنية مصممة حديثًا، وما إلى ذلك.من المتوقع أن تنافس ضد هوندا "سيتي" الرائدة في فئتها وفولكس فاجن "فيرتوس" وسكودا "سلافيا".منظومة القوة في "فيرنا" الجديدة:بالنسبة للأداء، فإن "فيرنا Verna" الجديدة لن تطرح بمحرك الديزل CRDI رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لترًا بسبب لوائح الانبعاثات.. ومن المرجح أن يستمر محرك البنزين ذي التنفس الطبيعي رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، والذي يمنح قوة تصل 115 حصانًا و 144 نيوتن متر من عزم الدوران.ويمكن اختيار محرك البنزين بسعة 1.0 لتر بشاحن توربيني ثلاثي الأسطوانات، وتنتج هذه المنظومة 160 حصانًا و 253 نيوتن متر مع ناقل حركة من ست سرعات أو DCT بسبع سرعات.ومن المحتمل أن يحصل الجيل الجديد من "فيرنا" على تقنية ADAS الخاصة بمساعدة السائق في القيادة والمشتقة من "توسان Tucson" وسيحصل التصميم الداخلي أيضًا على تغيير كامل.