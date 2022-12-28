الذهب
تراجعت أسعار الذهب في مصر بقوة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بعد رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 3%.
واستمر سعر الذهب اليوم الأربعاء 28-12-2022، في التراجع بعد أن وصل إلى أرقام قياسية بداية الشهر الجاري.
وشهدت أسعار الذهب عالميًا، ارتفاعًا أمس الثلاثاء، حيث أدى انخفاض الدولار إلى جعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين في الخارج على الرغم من ضعف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع عيد الميلاد الطويلة.
سعر الذهب اليوم
وينشر موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم في مصر ضمن نشرته الخدمية، حيث يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.
سعر الذهب عيار 24
سجّل سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 28-12-2022، عيار 24، 1,800 جنيه بيع و1,834 جنيهاً للشراء.
سعر الذهب عيار 22
ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 بيع 1,650 جنيهاً والشراء 1,681 جنيهاً.
سعر الذهب عيار 21
وسجّل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 1,575 جنيهاً والشراء 1,605 جنيهات.
سعر الذهب عيار 18
سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بيع 1,350 جنيهاً والشراء 1,376 جنيهاً.
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 1,800 شراء 1,834
عيار 22 بيع 1,650 شراء 1,681
عيار 21 بيع 1,575 شراء 1,605
عيار 18 بيع 1,350 شراء 1,376
عيار 14 بيع 1,050 شراء 1,070
عيار 12 بيع 900 شراء 917
الاونصة بيع 55,980 شراء 57,046
الجنيه الذهب بيع 12,600 شراء 12,840
الكيلو بيع 1,800,000 شراء 1,834,286
سعر الذهب عيار 18
سعر جرام الذهب عيار 18 سجّل اليوم الأربعاء 1,350 جنيهاً للبيع و1,376 جنيها للشراء.
سعر الذهب عيار 14
سعر جرام الذهب عيار 14 سجّل بيع 1,050 جنيهاً والشراء 1,070 جنيهاً.
سعر الذهب عيار 12
وصل سعر جرام الذهب عيار 12 الأقل سعرًا 900 جنيه للبيع و917 جنيهاً للشراء
سعر الجنيه الذهب اليوم
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء سجّل بيع 12,600 جنيه والشراء 12,840 جنيهاً.
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