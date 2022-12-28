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تراجعت أسعار الذهب في مصر بقوة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بعد رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 3%.



واستمر سعر الذهب اليوم الأربعاء 28-12-2022، في التراجع بعد أن وصل إلى أرقام قياسية بداية الشهر الجاري.



وشهدت أسعار الذهب عالميًا، ارتفاعًا أمس الثلاثاء، حيث أدى انخفاض الدولار إلى جعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين في الخارج على الرغم من ضعف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع عيد الميلاد الطويلة.

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سعر الذهب اليوموينشر موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم في مصر ضمن نشرته الخدمية، حيث يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.سعر الذهب عيار 24سجّل سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 28-12-2022، عيار 24، 1,800 جنيه بيع و1,834 جنيهاً للشراء.سعر الذهب عيار 22ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 بيع 1,650 جنيهاً والشراء 1,681 جنيهاً.سعر الذهب عيار 21وسجّل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 1,575 جنيهاً والشراء 1,605 جنيهات.سعر الذهب عيار 18سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بيع 1,350 جنيهاً والشراء 1,376 جنيهاً.الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصريعيار 24 بيع 1,800 شراء 1,834عيار 22 بيع 1,650 شراء 1,681عيار 21 بيع 1,575 شراء 1,605عيار 18 بيع 1,350 شراء 1,376عيار 14 بيع 1,050 شراء 1,070عيار 12 بيع 900 شراء 917الاونصة بيع 55,980 شراء 57,046الجنيه الذهب بيع 12,600 شراء 12,840الكيلو بيع 1,800,000 شراء 1,834,286سعر الذهب عيار 18سعر جرام الذهب عيار 18 سجّل اليوم الأربعاء 1,350 جنيهاً للبيع و1,376 جنيها للشراء.سعر الذهب عيار 14سعر جرام الذهب عيار 14 سجّل بيع 1,050 جنيهاً والشراء 1,070 جنيهاً.سعر الذهب عيار 12وصل سعر جرام الذهب عيار 12 الأقل سعرًا 900 جنيه للبيع و917 جنيهاً للشراءسعر الجنيه الذهب اليومسعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء سجّل بيع 12,600 جنيه والشراء 12,840 جنيهاً.