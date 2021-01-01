أبرز الإختلافات بين VRAM والرام فى الكمبيوتر؟



VRAM VRAM

تعد VRAM من الأمور الهامة المتعلقة بكامر الشاشة، حيث يلعب هذا المصطلح دور هام في تجربة استعمال الكمبيوتر وتشغيل الكمبيوتر والجرافيك، وهو يعني ذاكرة الوصول العشوائي لكارت الشاشة، لكن هذا يجعلنا في حيرة بينه وبين الرام العادية.



ماهو VRAM

هو Video Random Access Memory، وهي وحدة ذاكرة مؤقتة خاصة بكارت الشاشة، حيث أن كارت الشاشة عبارة عن معالج يتخصص في معالجة الرسوميات والصور والجرافيك وغيرها من الأمور التي تراها على الشاشة أمامك، فكونه معالجًا يعني انه يحتاج الى ذاكرة وصول عشوائي او ذاكرة مؤقتة سريعة أسرع من وحدة التخزين ليُعالج عليها، فهذه هي الـVRAM هي ذاكرة وصول عشوائي لكارت الشاشة.



الفرق بين VRAM و RAM

يتشابه الأثنين كثيرا، لكن الفرق ان الـRAM تختص بكل الملفات وكل البيانات التي يتعامل معها المعالج الـCPU نفسه، بينما الـVRAM تختص بكل ملفات الرسومات وكل ملفات الجرافيك، يعني انها مسؤولة عن الملفات التي يتعامل معها كارت الشاشة GPU.



وفي الحالتين فهي ذاكرة مؤقتة تُخزن عليها الملفات بشكل مؤقت من أجل ان تتعامل معها وحدة المعالجة بسرعة كبيرة، كلما زادت سعة الرام كلما زادت كمية الملفات وكمية البيانات التي يمكن معالجتها.