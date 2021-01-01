تفرض الهند على أبل استخدام منافذ USB-C على غرار قرار الاتحاد الأوربى

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منافذ USB-C

في محاولة لتوحيد منافذ الشحن للهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، تخطط الحكومة الهندية لإجبار شركات التكنولوجيا على استخدام منافذ USB C للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمزيد على غرار قواعد الإتحاد الاوربي، ومن المحتمل أن تكون شركة أبل هي الأكثر تضررًا من هذا القرار، حيث قد تضطر إلى التخلي عن منفذ الإضاءة الخاص بها لمنفذ USB C في أجهزة iPhone للمستهلكين الهنود أيضًا.

ومن أجل تحقيق مصلحة المستهلكين ومعالجة مشكلة المخلفات الإلكترونية، فقد نظرت إدارة شؤون المستهلك، جنبًا إلى جنب مع أصحاب المصلحة في الصناعة، في فرض معيارين لشحن الأجهزة الإلكترونية، ووفقًا لمسؤول كبير في وزارة شؤون المستهلك، أنشأ مكتب المعايير الهندية معيارًا للجودة لمنافذ شحن USB-C على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وما إلى ذلك، وستحتوي جميع الأدوات القابلة للارتداء أيضًا على شاحن مشترك.

وخلال اجتماع الشهر الماضي، قررت السلطات وأصحاب المصلحة المعنيين تشكيل لجنة لدراسة جدوى إنشاء منفذ شحن موحد للأجهزة القابلة للارتداء، والذي كان قيد البحث في المعهد الهندي للتكنولوجيا (IIT) كانبور، واتفق أصحاب السلطة على طرح تدريجي لميناء الشحن المشترك حتى لا تواجه الصناعة والمستهلكون مشاكل في التبني.

المصدر: اليوم السابع

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