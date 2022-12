معلومات عن أقمار الإنترنت Starlink التابعة لشركة SpaceX

Starlink Starlink

يوجد حاليًا أكثر من 3000 قمر صناعي Starlink في المدار، وتخطط SpaceX لإطلاق المزيد، وتم تصميم الأقمار الصناعية بشكل أساسي لتوفير الإنترنت عريض النطاق إلى المواقع البعيدة أو المحرومة، ولكن هناك العديد من الاستخدامات الأخرى للكوكبة الثورية سواء المخطط لها أو قيد الاستخدام بالفعل.



ووفقًا لمؤسس SpaceX ومديرها التنفيذي Elon Musk، فإن اسم "Starlink" يأتي من رواية 2012 "The Fault in Our Stars" لجون جرين، حيث قام ماسك بتغريد الشرح في عام 2018، حيث كتب أنه "إذا كان أي شخص فضوليًا، فإن الاسم مستوحى من The Fault in Our Stars".





أهم 10 معلومات عن Starlink:1. يأتي الاسم "STARLINK" من الكتاب "الخطأ في نجومنا" The Fault in Our Starsتتبع الرواية Hazel لانكستر البالغة من العمر 16 عامًا، والتي تم تشخيص إصابتها بمرض السرطان، في مجموعة دعم السرطان، تلتقي Hazel بمراهق آخر مصاب بالسرطان، أغسطس، ويقع الاثنان في الحب، تدفع الرواية إلى حقيقة أنه في حين أن الألم العاطفي هو ثابت للوجود البشري، فإننا على الأقل لدينا خيار من نشارك هذا الألم معه.2. يعمل STARLINKعلى نظام التشغيل LINUX ذو المصدر المفتوحوفقًا لصفحة موارد SpaceX، تعمل أقمار Starlink الصناعية على نظام التشغيل Linux مفتوح المصدر، وتم إنشاء Linux في عام 1991 بواسطة Linus Torvalds، مهندس برمجيات فنلندي، من أجل أن يكون نظام تشغيل مجانيًا ومشتركًا بشكل مفتوح يمكن تخصيصه لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمستخدمين.ومن خلال تصميمه، يسهل تخصيص Linux، مما يجعله مثاليًا لحالات استخدام محددة مثل أقمار Starlink الصناعية.3. حجم أقمار STARLINK 2.0حصلت SpaceX مؤخرًا على موافقة من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لنشر 7500 قمرا صناعيا Starlink 2.0، وتم الإبلاغ عن أن أقمار ستارلينك من الجيل الثاني أكبر وأكثر قدرة من سابقاتها.تزن أقمار ستارلينك من الجيل الأول 573 رطلاً (259 كجم)، بينما تزن أقمار ستارلينك 2.0 2.755 رطلاً (1250 كجم)، كما أخبر ماسك Tim Dodd من برنامج Everyday Astronaut.لرفع هذه Starlinks الكبيرة إلى المدار، ستبدأ SpaceX في النهاية في استخدام Starship، صاروخها الجديد الضخم من المريخ والقمر، ولا تزال Starship قيد التطوير، لكن SpaceX تخطط لإجراء اختبار مداري قريبًا.4. الأقمار الصناعية STARLINKتستخدم الليزر للتواصلصرح جوين شوتويل، رئيس العمليات في سبيس إكس، في ندوة الفضاء السنوية السادسة والثلاثين في عام 2021، أن جميع أقمار ستارلينك الصناعية من تلك النقطة فصاعدًا ستكون مزودة بوصلات ليزر متقاطعة تمكنها من التواصل مع بعضها البعض.يسمح هذا للأقمار الصناعية Starlink الموجودة داخل الأبراج بمشاركة البيانات فيما بينها، مما يقلل من الاعتماد على المحطات الأرضية، وتسمح روابط الليزر هذه بمشاركة حركة الإنترنت من الأقمار الصناعية إلى الأقمار الصناعية في جميع أنحاء العالم، وتجنب الحاجة إلى نقل الإشارات إلى شبكة الإنترنت الأرضية.تسمح الروابط المتقاطعة بالليزر لأبراج Starlink بإرسال اتصال الإنترنت إلى أبعد المواقع، بما في ذلك المناطق القطبية.5. استقلال STARLINK MARSتحتوي شروط خدمة Starlink على قسم ينص على أنه في حالة وصول SpaceX إلى المريخ وتأسيس الخدمة هناك، ستتمتع الشركة باستقلالية كاملة عن أي حكومة على وجه الأرض.تنص شروط خدمة Starlink على أنه "بالنسبة للخدمات المقدمة على سطح المريخ، أو أثناء الانتقال إلى المريخ عبر Starship أو أي مركبة فضائية أخرى، فإن الأطراف تعترف بالمريخ على أنه كوكب حر وأنه لا توجد حكومة قائمة على الأرض لديها سلطة أو سيادة على أنشطة المريخ، وبناءً على ذلك، ستتم تسوية النزاعات من خلال مبادئ الحكم الذاتي، التي يتم تأسيسها بحسن نية، في وقت تسوية المريخ."لدى SpaceX خطط لوضع البشر على الكوكب الأحمر بحلول نهاية العقد، وفقًا لتعليقات قيادة الشركة.6. يتوفر STARLINKفي أنتاركتيكاتتوفر خدمة الإنترنت Starlink في بعض المناطق النائية في العالم، بما في ذلك القارة القطبية الجنوبية.بدأت SpaceX في رفع الأقمار الصناعية إلى مدار قطبي في سبتمبر 2021 مع إطلاقها الأول على الساحل الغربي في قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في كالي fornia، وغرد ماسك في يوليو 2022: "ستتيح عمليات الإطلاق القطبية هذه تغطية كاملة لكوكب الأرض (حيث توافق عليها الحكومة المحلية)".7. STARLINKهو المسؤول عن مشاهد الجسم الغريبيمكن أن تبدو قطارات الأقمار الصناعية Starlink غريبة جدًا في السماء، على الرغم من حقيقة أن SpaceX قد اتخذت خطوات لجعل Starlink يبدو باهتًا في سماء الليل، إلا أن الأقمار الصناعية يمكن أن تكون مشرقة جدًا بعد إطلاقها وهي تشق طريقها إلى مداراتها.بصرف النظر عن كونها مخطئة بالنسبة للأجسام الطائرة، فإن هذه المشاهدات تمثل مشكلة أخرى مثيرة للقلق: تدمير ظروف السماء المظلمة اللازمة لعلم الفلك، حتى أن الاتحاد الفلكي الدولي قد ناشد الأمم المتحدة أن تتخذ خطوات لحماية السماء ليلاً من كوكبات ستارلينك.8. القوات الجوية الأمريكية استخدمت STARLINKفي تمارين إطلاق النار المباشربينما تتم مناقشة Starlink غالبًا من حيث الإنترنت ذات النطاق العريض الذي يرسله إلى المواقع البعيدة، إلا أن كوكبة الأقمار الصناعية لها استخدام آخر: توفير الاتصال بالأصول العسكرية.تم استخدام Starlink على نطاق واسع من قبل القوات الأوكرانية خلال الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا، لكن الجيش الأمريكي نظر أيضًا إلى استخداماته الخاصة لـ Starlink، في عام 2020، تعاونت القوات الجوية الأمريكية وسبيس إكس في تدريب بالذخيرة الحية، حيث شاركت أقمار ستارلينك الصناعية البيانات مع الأصول العسكرية الأمريكية التي أسقطت طائرة بدون طيار وصاروخ كروز.قامت SpaceX منذ ذلك الحين بإنشاء مشروع شريك Starlink يسمى Starshield والذي سيلبي حصريًا الجيش الأمريكي والوكالات المرتبطة به، وستوفر Starshield مستوى أمانًا أعلى من Starlink، حيث تتميز "بقدرة تشفير إضافية عالية التأكيد لاستضافة الحمولات المصنفة ومعالجة البيانات بأمان، وتلبية المتطلبات الحكومية الأكثر تطلبًا"، وفقًا لصفحة Starshield الخاصة بـ SpaceX .9. يمكن أن تكون إشارات STARLINK"هندسية عكسية" لاستخدامها كخدمة موقعتلقت SpaceX طلبات في السنوات الأخيرة لاستخدام مجموعات Starlink كموقع وملاحة وتوقيت خدمة مشابهة لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، لكن الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX Elon Musk رفضها حتى الآن.ومع ذلك، وجد فريق من الباحثين في جامعة تكساس في أوستن طريقة للقيام بذلك في أكتوبر 2022 عن طريق الهندسة العكسية لإشارات Starlink، ووجدوا أن إشارات المرشد المتكررة من مجموعات ستارلينك، المصممة لمساعدة أجهزة الاستقبال على الأرض على الاتصال بالأقمار الصناعية، يمكن استخدامها لتشكيل نظام ملاحة.10. قامت الصين بمحاكاة استخدام الأسلحة النووية للتخلص من STARLINKنظرًا لاستخدام أقمار ستارلينك الصناعية بشكل متزايد كأصول عسكرية، فإن العديد من المنافسين الأقران للولايات المتحدة لديهم مخاوف بشأن الأبراج.نشر فريق من الباحثين الصينيين في المعهد الشمالي الغربي للتكنولوجيا النووية، وهو معهد بحثي يديره جيش التحرير الشعبي، مؤخرًا ورقة بحث تناقش طرق تدمير Starlink أو تعطيله، والنتيجة "تفجير سلاح نووي في الفضاء".