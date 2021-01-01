شر ح كيفية حفظ أى موقع ويب بتنسيق PDF على نظام Windows

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يحتاج الكثير من المستخدمين في العديد من الاحيان لحفظ مواقع الويب لتصفحها في وقت لاحق، حيث توجد هناك طرق معينة لحفظ هذه المواقع لاستخدامها لاحقًا، والتي تشمل - استخدام البرامج، أو مشاركة عنوان URL مع الآخرين، أو إضافة الموقع كإشارة مرجعية في المتصفح للوصول السريع.



كما يعد حفظ صفحات الويب ومشاركتها عملية بسيطة، ولكن هناك احتمالية بفقدها أو فقد الاتصال بالإنترنت، بصرف النظر عن حفظ موقع ويب، توفر متصفحات الويب أيضًا خيار حفظ موقع الويب بتنسيق PDF للوصول إليه دون اتصال بالإنترنت إليك كيف يمكنك القيام بذلك:



حفظ موقع ويب بتنسيق PDF على ويندوز

1. افتح متصفح Google Chrome أو Microsoft Edge أو Firefox على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وانتقل إلى موقع الويب الذي ترغب في حفظه.



2. انقر فوق خيار قائمة الخطوط ثلاثية النقاط أو الثلاثة الأفقية المتاح في الزاوية اليمنى العليا من شاشتك.



3. انقر فوق خيار الطباعة من القائمة المنسدلة.



4. حدد الصفحات التي تريدها في ملف PDF الخاص بك.



5. اضغط على زر حفظ.