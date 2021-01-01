تعرف على كيفية تمكين "Smart Lock" على هاتفك الأندرويد



جهاز Chromebook - صورة أرشيفية جهاز Chromebook - صورة أرشيفية

تأتي هواتف أيفون وأندرويد الذكية مزودة بحلول مدمجة لحماية كلمة المرور، بما في ذلك أقفال النمط وأقفال رمز المرور وأقفال PIN وأقفال بصمات الأصابع ومعرف الوجه، ومنذ ذلك الحين، أصبح الناس الآن أكثر قلقًا بشأن خصوصيتهم وأمان هواتفهم الذكية، أصبح إعداد نمط قفل أو رمز مرور ضرورة.



وتأتي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد مع خيار يسمى Smart Lock ، والذي يمكّن المستخدمين من تخطي الخطوة للوصول إلى التطبيقات والخدمات.



Smart Lock على أندرويد

يمكن لمستخدمي Google استخدام ميزة Smart Lock مع أجهزة Chromebook وأجهزة أندرويد ومتصفح Chrome وبعض التطبيقات، وتعمل ميزة المخزون على تعطيل رمز PIN أو رمز المرور عند استخدام الهاتف أثناء تحريك جسمك ، أو عندما تكون في مكان موثوق به ، أو عندما تستخدم جهازًا موثوقًا به (مثل جهاز يمكن ارتداؤه)، وتتيح هذه الميزة ثلاثة خيارات لفتح الهاتف بسهولة:



اكتشاف الجهاز أثناء حمله: إذا قمت بالفعل بإلغاء قفل هاتفك مرة واحدة ، فسيستمر إلغاء قفله متى ما تمسك به أو تحمله، لن تضطر إلى إلغاء قفل هاتفك مرة أخرى حتى يصبح هاتفك في جيبك.



الأماكن الموثوقة: باستخدام هذه الميزة ، يمكنك تحديد مواقع محددة لن يعرض فيها هاتفك شاشة قفل أو يطلب المصادقة. تقوم الوظيفة بإنشاء موقع موثوق به باستخدام مستشعر GPS الخاص بك.



الأجهزة الموثوقة: عندما تعلم أن الهاتف سيكون دائمًا تحت سيطرتك ، يمكنك توجيه الهاتف لتجاوز شاشة القفل متى كان متصلاً بجهاز Bluetooth معين (ساعة ذكية وسماعات رأس وما إلى ذلك).



إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة لمساعدتك في تمكين "Smart Lock" على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد:



- انتقل إلى قائمة الإعدادات بهاتفك.

- بعد ذلك، انتقل إلى علامة التبويب كلمة المرور والأمان.

- اضغط على خيار أمان النظام.

- ضمن علامة التبويب Device Security ، انقر فوق خيار Smart Lock.

- أدخل كلمة مرور شاشة القفل الخاصة بك.

- بعد ذلك، حدد علامة التبويب "اكتشاف الجهاز أثناء حمله" وقم بتنشيط مفتاح "استخدام اكتشاف الجهاز أثناء حمله".

- حدد خيار الأماكن الموثوقة في الصفحة السابقة.

- من خلال النقر على زر إضافة الأماكن الموثوقة، يمكنك إضافة المواقع الموثوق بها.

ارجع إلى الصفحة السابقة واختر خيار الأجهزة الموثوقة من هناك.

- حدد خيار إضافة جهاز موثوق به في الصفحة التالية لإضافتها.

- بمجرد اكتمال الإعداد، سيتم تمكين ميزة Smart Lock على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد.