6 زيوت عطرية تساعد طفلك على التركيز والاسترخاء



التركيز التركيز

الكثير من الأمهات قد يلحظن على أطفالهن الشرود وعدم التركيز عند المذاكرة أو كتابة الواجبات المدرسية، قد يصاب البعض منهن بركود فى بعض الأوقات على مدار اليوم، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال التقرير التالى أفضل 6 زيوت عطرية تساعد أطفالك على التركيز وفقًا لما جاء فى موقع dontmesswithmama.





نجيل الهند

نجيل الهند من الزيوت المهدئة، احرصى على وضع قطرات أسفل القدم، أو استنشاقه على الصباح، يمكن وضع قطرات من زيت اللافندر وزيت خشب الأرز ونجيل الهند.





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اللافندردائمًا ينجح زيت اللافندر أن يساعدنا فى الشعور بالاسترخاء، ويفضل استنشاقه قبل النوم، ويمكن وضعه على الرقبة والقدمين قبل النوم، لذا يمكن استخدامه مع خشب الأرز.خشب الأرزيتميز خشب الأرز برائحة خشبية دافئة، ويوفر خصائص مهدئة للنفس، لذا ضعى قطرتين على القدمين فى الصباح وعند النوم، أواستنشاقه لمدة ثوانى على صباح اليوم واستخدامه مع اللافندر في أسفل القدمين صباحًا ومساء.النعناعالنعناع من أفضل الزيوت التي تستخدم للتركيز، أيضا رائحة النعناع تحفز العقل وتعطي دفعة من الطاقة الإيجابية، لذا ضعى 6 قطرات من النعناع والليمون معًا للحصول على أفضل مزيج، ثم انشرها فى الهواء.ريحانيمتلك الريحان رائحة عشبية مهدئة للأعصاب، قادر على التخلص من التوتر والقلق، احرصي على إقرانه بزيت الحمضيات مثل عشبة الليمون، لذا احرصي على وضعه بداخل قطرات الماء ونشرها في الهواء.إكليل الجبل وعشبة الليموناستخدمى عشبة الليمون لمساعدة طفلك على التحفيز والسرعة للانتهاء من المهام بكل نشاط وحيوية، لذا احرصى على استخدم 6 قطرات من كل من عشبة الليمون والريحان إكليل الجبل لتدليك المكان الذى يجلس به طفلك.