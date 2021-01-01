تعلن كوريا الجنوبية عن أول حالة إصابة بـ "الأميبا آكلة الدماغ"

أعلنت وزارة الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، عن أول حالة إصابة بـ "الأميبا الآكلة للدماغ"، أو ما تعرف بـ " النيجلرية الدجاجية" في البلاد.
وأفادت وزارة الصحة، بأن مواطنا كوريا جنوبيا في الخمسينات من العمر، توفي بعد عودته من تايلاند التي قضى فها 4 أيام، نتيجة إصابته بـ "النيجلرية الدجاجية" التي تدمر أنسجة الدماغ، نقلا عن موقع "يونهاب".
يذكر أن "النيجلرية الدجاجية"، هي أحد أنواع الأميبا، وتوجد في بحيرات المياه العذبة الدافئة، والأنهار، والقنوات، والبرك في جميع أنحاء العالم، ويتم استنشاق الأميبا عن طريق الأنف حيث تستهدف الدماغ وتدمر أنسجته.
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