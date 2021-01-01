تعرف كيف يحتفل رواد الفضاء بـ«رأس السنة»

أكثر من 200 ميل فوق سطح الأرض، يستمتع رواد الفضاء باحتفال بعيد الميلاد خارج هذا العالم.
قد يكون الأبطال الذين يسافرون إلى الفضاء قد أمضوا العديد من الإجازات بعيدًا عن الأصدقاء والعائلة، لكنهم جلبوا الفرح إلى أماكنهم الضيقة مع أشجار عيد الميلاد والجوارب والأشجار المصنوعة من الطعام، وسجل Yule المعروض على الجزء الداخلي من محطة الفضاء الدولية (ISS).
كانت مهمة أبولو 8 في عام 1968 أول طاقم يقضي الإجازات في الفضاء ويتم الاحتفال به من خلال بث أول صورة للأرض ، إلى جانب بث مباشر باحتفالات عيد الميلاد.
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