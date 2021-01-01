تعرف كيف يحتفل رواد الفضاء بـ«رأس السنة»

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أكثر من 200 ميل فوق سطح الأرض، يستمتع رواد الفضاء باحتفال بعيد الميلاد خارج هذا العالم.



قد يكون الأبطال الذين يسافرون إلى الفضاء قد أمضوا العديد من الإجازات بعيدًا عن الأصدقاء والعائلة، لكنهم جلبوا الفرح إلى أماكنهم الضيقة مع أشجار عيد الميلاد والجوارب والأشجار المصنوعة من الطعام، وسجل Yule المعروض على الجزء الداخلي من محطة الفضاء الدولية (ISS).



كانت مهمة أبولو 8 في عام 1968 أول طاقم يقضي الإجازات في الفضاء ويتم الاحتفال به من خلال بث أول صورة للأرض ، إلى جانب بث مباشر باحتفالات عيد الميلاد.

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وبعد خمس سنوات، احتفل البشر بأول عطلة على متن محطة فضائية، حيث قام ثلاثة من أفراد الطاقم في مهمة Skylab 4 عام 1973، وهي منصة بحثية في مدار أرضي منخفض، ببناء شجرة عيد الميلاد باستخدام حاويات الطعام المتبقية، وانتهوا منها بملصقات ملونة كزخارف وغطوها بقطع من الورق المقوى.واستمر هذا التقليد منذ ذلك الحين على مدى عقود، حيث يقضي رواد الفضاء عطلاتهم وهم يغنون ترانيم عيد الميلاد ويتبادلون الهدايا ويشاهدون أفلام الأعياد على أمل جلب بعض البهجة.