تطوير روبوتات لاكتشاف تسريبات أنابيب المياه قبل حدوثها



روبوتات روبوتات

قام فريق من العلماء بتطوير "pipebots" وهي روبوتات صغيرة متنقلة مزودة بكاميرات للعينين، وأرجل مناسبة لجميع التضاريس - للعثور على الشقوق ونقاط الضعف في أنابيب المياه قبل أن تتطور إلى تسريبات.



هذا ويتم اختبار الأجهزة في مركز الأبحاث المدنية والبنية التحتية المتكاملة بجامعة شيفيلد البريطانية، بهدف نشرها في غضون خمس سنوات.



وتستخدم بعض الشركات بالفعل الروبوتات المربوطة لفحص الأنابيب، لكن لا يمكن الوصول إلى معظم الشبكة دون حفر - وهي مشكلة صُممت الآلات الصغيرة للتحايل عليها.

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وقال البروفيسور كيريل هوروشنكوف: "لا تستجيب الشركات إلا بشكل تفاعلي للأعطال في الوقت الحالي".واضاف: "نحن بحاجة إلى وجود الروبوتات حتى يتمكنوا من جمع البيانات بشكل مستمر قبل ظهور الأعطال، ويتحركون على طول الأنبوب ويلتقطون الصور، وأن يكون لديهم ميكروفون للاستماع إلى الأنبوب ".أقرأ ايضا.. بناء أسراب روبوتات سباحة للعثور على كائنات فضائية تحت الماءهذا ويُفقد حوالي ثلاثة مليارات لتر من المياه من خلال التسريبات في إنجلترا وويلز يوميًا، وفقًا للرقابة المائية البريطانية Ofwat، فأن الحفاظ على الشبكة سيكون "مستحيلاً" بدون الروبوتات.هذا وقد برزت قضية المياه المهدرة في وقت سابق من هذا العام خلال الجفاف الصيفي.، ووفقًا لـ Water UK ، لا تزال ثلاث شركات - South East Water و South West Water و Yorkshire Water - تفرض حظرًا محليًا على خراطيم المياه.وتقدر Ofwat أن 20 في المائة من العملاء في بريطانيا وحدها، يكافحون لدفع فاتورة المياه الخاصة بهم.