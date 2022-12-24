تغلق الأسهم الأوروبية على ارتفاع بفعل انتعاش شهية المخاطرة

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل ‏انتعاش شهية المخاطرة ومتابعة الموقف في الصين، حسبما ذكر موقع قناة cncb عربية‏.

وكانت معظم الأسواق العالمية قد أغلقت أبوابها أمس الإثنين، للاحتفال بعطلة عيد ‏الميلاد، لكن السوق البريطاني لا يزال في عطلة ممتدة اليوم.‏

هذا، وتتابع الأسواق عن كثب التطورات في الصين مع زيادة أعداد الإصابات ‏بفيروس كوفيد-19 عقب تخفيف الحكومة الإجراءات الاحترازية.‏

أعلنت الصين يوم الاثنين أن المسافرين الوافدين لم يعودوا بحاجة إلى الحجر ‏الصحي عند وصولهم إلى البر الرئيسي بدءًا من العام المقبل.‏

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر ‏DAX‏ الألماني بنسبة ‏‎0.4%‎‏ أو ما يعادل 54 نقطة ‏إلى 13995 نقطة، كما ارتفع ‏CAC 40‎‏ الفرنسي بنسبة ‏‎0.7%‎‏ أو 45 نقطة إلى ‏‏6550 نقطة، في حين ارتفع ‏Stoxx 600‎‏ بنسبة ‏‎0.1%‎‏ أو بنحو نصف نقطة إلى ‏‏428 نقطة.‏

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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