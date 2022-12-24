تغلق الأسهم الأوروبية على ارتفاع بفعل انتعاش شهية المخاطرة

ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل انتعاش شهية المخاطرة ومتابعة الموقف في الصين، حسبما ذكر موقع قناة cncb عربية.
وكانت معظم الأسواق العالمية قد أغلقت أبوابها أمس الإثنين، للاحتفال بعطلة عيد الميلاد، لكن السوق البريطاني لا يزال في عطلة ممتدة اليوم.
هذا، وتتابع الأسواق عن كثب التطورات في الصين مع زيادة أعداد الإصابات بفيروس كوفيد-19 عقب تخفيف الحكومة الإجراءات الاحترازية.
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