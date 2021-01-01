أورام الفم وأهم الأعراض .. وأعرف طرق العلاج



أورام الفم أورام الفم

أورام الفم، أحد أهم أنواع الأورام التى تصيب الإنسان وتحدث أورام الفم نتيجة نمو الخلايا السرطانية في أجزاء الفم.



ويمكن أن تنمو الخلايا السرطانية على الشفاه، أو اللسان، أو اللثة، أو قاع الفم، ومن ضمن أسباب أورام الفم حدوث طفرة في الخلايا تتسبب في نموها بصورة غير طبيعية لا تخضع لسيطرة الجسم.



عوامل تزيد الإصابة بأورام الفم



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وكشفت هيئة الرعاية الصحية أن الطفرات الجينية في الجسم تحدث لأسباب غير معروفة، إلا أنه يوجد عوامل خطورة تزيد من نسبة الإصابة بها في حالة أورام الفم مثل:1- استخدام التبغ بالتدخين2- المضغ3- كثرة التعرض لأشعة الشمس الضارة.أعراض أورام الفموتشمل أهم أعراض أورام الفم:1- تأخر شفاء الجروح في الفم2-انتفاخ في الفم3-آلام في الفم والأسنان4-ظهور بقع حمراء في الفمويتم اكتشاف الاصابة من خلال إجراء الأشعة المقطعية علي الفم والرنين المغناطيسيويتم علاج أورام الفم من خلال عدة طرق للعلاج يحددها الطبيب سواء الجراحة أو العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي أو العلاج الموجه أو المناعي.