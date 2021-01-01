المشروعات البحثية .. المدارس تنبه الطلاب بسرعة تسليمها

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صورة الخبر: المشروعات البحثية
المشروعات البحثية

نبهت العديد من المدارس على الطلاب بداية من الصف السادس الابتدائي حتى الثاني الثانوي، بتسليم المشروعات البحثية قبل انتهاء شهر ديسمبر 2022، وقبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

تسليم المشروعات البحثية للعام الدراسي 2022-2023
وأكدت المدارس عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن مادة المشروعات البحثية مادة إجبارية ونجاح ورسوب، مشيرة إلى أن الطالب الذي لم يقم بتسليم البحث يعتبر راسبًا في مادة المشروعات البحثية وعليه تسليم البحث في الدور الثاني.

تقسيم الطلاب إلى مجموعات لا تقل عن 3 ولا تزيد عن 5 طلاب
وأوضحت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق، أنه يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات لا تقل عن 3 ولا تزيد عن 5 طلاب، بحيث كل مجموعة تختار موضوع البحث والذي يناقش المشروعات والإنجازات بالدولة المصرية وطرق مواجهة التحديات، وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطالب، ويقوم رائد الفصل بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى التعاون بين أعضاء المجموعة وتوزيع المهام عليهم والمصادر التى يمكن الاستعانة بها، وتقوم كل مجموعة بتقديم مشروعين بحثيين، يسلم البحث الأول قبل امتحان الفصل الدراسى الأول، وكذلك البحث الثانى قبل الامتحان الفصل الدراسى الثانى بأسبوعين، ويجمع الرائد مشاريع الأبحاث ويضع الدرجات بالتعاون مع معلم المادة.

إعداد قائمة بأفضل 10 أبحاث على مستوى كل صف
وأكدت الوزارة، أنه يتم إعداد قائمة بأفضل عشرة أبحاث على مستوى كل صف وإرسال الأبحاث للإدارة لإجراء تصفية على مستوى مدارس الإدارة والتصعيد على مستوى المديرية لتحديد المراكز الثلاث الأولى.

المصدر: cairo24

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