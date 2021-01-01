فيديو .. قاعدة إنجلز الجوية تتعرض لهجوم مدمر ..وقتلى عسكريون روس

سُمع دوي انفجارات في قاعدة إنجلز الجوية الروسية الواقعة على بعد مئات الكيلومترات من خطوط القتال الأمامية في أوكرانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية وروسية في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.
ولم يصدر تأكيد رسمي على الفور للانفجارات، كما لم يتسنى التحقق بشكل مستقل من هذه التقارير.
وقالت وكالة أنباء "أر بي سي" الأوكرانية إن انفجارين وقعا، كما ذكر موقع بازا الإخباري الروسي نقلا عن سكان محليين، أن صفارات الإنذار انطلقت وسمع دوي انفجار.
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