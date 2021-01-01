فيديو .. قاعدة إنجلز الجوية تتعرض لهجوم مدمر ..وقتلى عسكريون روس



قاعدة إنجلز الجوية الروسية قاعدة إنجلز الجوية الروسية

سُمع دوي انفجارات في قاعدة إنجلز الجوية الروسية الواقعة على بعد مئات الكيلومترات من خطوط القتال الأمامية في أوكرانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية وروسية في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.



ولم يصدر تأكيد رسمي على الفور للانفجارات، كما لم يتسنى التحقق بشكل مستقل من هذه التقارير.



وقالت وكالة أنباء "أر بي سي" الأوكرانية إن انفجارين وقعا، كما ذكر موقع بازا الإخباري الروسي نقلا عن سكان محليين، أن صفارات الإنذار انطلقت وسمع دوي انفجار.

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وكانت القاعدة قد تعرضت في الخامس من ديسمبر لهجمات نفذتها طائرات مسيرة أوكرانية.وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن طائرات مقاتلة تتمركز في هذه القاعدة الجوية، بعضها يشارك في الضربات العسكرية الروسية المتواصلة على أوكرانيا، كما تضم قاذفات استراتيجية قادرة على حمل رؤوس نووية.ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن 3 عسكريين لقوا حتفهم نتيجة سقوط حطام طائرة مسيرة أوكرانية على قاعدة عسكرية في منطقة ساراتوف الروسية.https://twitter.com/i/status/1607170110900555777