وزير التعليم يصدم الأهالى بسبب الثانوية العامة



وزير التعليم وزير التعليم

أعرب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استيائه الشديد من المطالب الموجهة له بشأن إصدار قرار بأداء امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع في الثانوية العامة قبل امتحانات المواد الاساسية بوقت كبير وفي المدارس، على أن ترسل درجاتها علي اسطوانة مدمجة للإدارة ومنها الكنترول.



ورد وزير التربية والتعليم على هذا المطلب على جروب حوار مجتمعي تربوي قائلا: “كدة احنا بنتفاوض في هدف وهذا مرفوض”.



وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: “نحن نسمح فقط بالتفاوض في آليات تحقيق الهدف، لان امتحانات الثانوية العامة امتحان قومي وفقا للقانون”.

قد يعجبك أيضا...

وأدلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الساعات الأخيرة ، بعدد من التصريحات الجديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 .وتتمثل أحدث تصريحات وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 فيما يلي :نحن نستعد من الان لـ امتحانات الثانوية العامة 2023امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون zero defect أي خالية من الأخطاء سواء في الأسئلة نفسها او تصحيحها أو رصدهاامتحانات الثانوية العامة 2023 سوف تقيس المستوي الحقيقي للطالبستتميز أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 بالشفافية والعدالة وتكافؤ الفرصلن يكون هناك لجان “أولاد أكابر” في امتحانات الثانوية العامة 2023 حيث منعنا التحويلات الي لجان الغش في الصف الثالث الثانويوضعنا آليات أخرى لمحاربة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023 لا يجوز الافصاح عنها الآنلا تقلقوا من امتحانات الثانوية العامة 2023امتحانات الثانوية العامة دي شغلتي منذ عام 2016طلاب الثانوية العامة 2023 هم اولادي جميعا ولن يضيع حق اي طالب “المهم يذاكر ويعمل اللي عليه”سوف يكون هناك معايير للتقدير سؤال موضوع التعبير في امتحانات الثانوية العامة 2023 مثل وضوح الفكرة الرئيسة ، وتسلسل الافكار ، والتراكيب اللغوية ، والسلامة الاملائية والنحوية وهكذا.انا اصلا استاذ دكتور بالمركز القومي للامتحانات يعني استاذ اكاديمي في القياس والتقييم وبالتالي لا داعي للقلق وعلى الجميع ان يثق فيناعند تصحيح الاسئلة المقالية يقوم المصحح بتصحيح صورة ورقة الاجابة الموجودة على الكمبيوتر