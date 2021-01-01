فيديو .. المستوطنون الإسرائيليون يستولون علي أرض بجوار المسجد الأقصى



المستوطنون الإسرائيليون المستوطنون الإسرائيليون

استولت مجموعة من المستوطنين، على أرض "الحمرا" في منطقة العين، في بلدة سلوان بجنوب المسجد الأقصى، صباح اليوم، بحماية من الجيش الإسرائيلي.



وقام المستوطنون بالاستيلاء بقوة السلاح على أهم قطعة أرض في المنطقة، والتي تبلغ مساحتها 5 دونمات، وتطويقها بسياج شائك، وسط مخاوف من تسريبها كما حصل في العديد من العقارات المقدسية، مثل، فندقي البترا، والإمبريال قرب باب الخليل.



واعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان خلال مناوشات اندلعت في محيط أرض الحمرا، كما أصيب عدد من أهالي سلوان خلال تصديهم لسرقة المستوطنين للأرض، جراء اعتداء القوات الإسرائيلية عليهم.

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وتتبع أرض الحمرا التي تديرها البطريركية اليونانية، لدير الروم الأرثوذكس في سلوان، وتنبع أهميتها التاريخية لارتباطها الوثيق بالعديد من المعتقدات والروايات الدينية الإسلامية والمسيحية.يشار إلى أن هنالك العديد من القضايا المرفوعة للقضاء حول أرض الحمرا، نتيجة الأطماع الاستيطانية فيها، وقد فوجئ أهالي بلدة سلوان صباح اليوم، بتحرك المستوطنين للاستيلاء عليها قبل بدء العام الجديد، وانتهاء مهلة التمديد التي أصدرتها المحكمة.https://arabic.rt.com/world/1420695-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86/