على قائمة الإرهاب .. وضع أشهر وزير في عهد الإخوان

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صورة الخبر: الإخوان المسلمين
الإخوان المسلمين

قررت محكمة جنايات القاهرة في مصر، إدراج 5 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، تبدأ من يوم نشر القرار بالجريدة الرسمية.

الخمسة المدرجون على قائمة الكيانات الإرهابية، هم: عمرو محمد زكي محمد عبد العال، ومحمد السيد أحمد أبو زيد، وأنور صبحي درويش مصطفى، وباسم كمال محمد عودة، ومجدي عبد الحليم عبد العزيز خروب.

ويعد باسم كمال عودة أشهر وزير في القائمة في عهد الإخوان، حيث تم اعتقاله من قوات الأمن المصرية يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2013، وكان صدر قرار باعتقال عودة بتهمة التحريض على العنف، وهي التهمة التي وجهت للعديد من زعامات الإخوان المسلمين.

المصدر: القاهرة 24

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