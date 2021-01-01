فيديو .. خالد الجندي يكشف l أسماء لله تبارك وتعالى لا يعلمها الناس



خالد الجندي خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبي الكريم قال في حديثه الشريف "إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدة ، من أحصاها دخل الجنة، منوها أن هذا العدد ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل.



وأضاف خالد الجندي، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن هناك أسماء حسنى لله تعالى يعرفها الناس ولا يعرفها الناس، أن أي شئ يتعلق بالله تعالى، لا بداية ولا نهاية له، وكذلك أسماء الله تعالى لا تنتهي.



وذكر أن من أهم الأسماء التي تسيطر على المسلم بسمو الجلال والكمال ، هو اسم الله تعالى (الرقيب).

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واستشهد بقول الله تعالى (وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ? إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (13) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ).