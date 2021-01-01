بأسهل الخطوات .. طريقة عمل البسبوسة المحشية



البسبوسة المحشية البسبوسة المحشية

تقدم الشيف حميدة عثمان طريقة عمل البسبوسة المحشية بأسهل الخطوات ومثل المحلات في دقائق معدودة.





مقادير عمل البسبوسة المحشية



3 بيضات

ملعقة صغيرة فانيلا

كوب سميد وسط

نص كوب زيت نباتي

نصف كوب سكر

علبة قشطة

ملعقة صغيرة بكنج باودر

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طريقة عمل البسبوسة المحشيةنمزجهم مع بعض ونقسم المزيج لقسمين قسم في بايركس مدهون بشوية زيت وعلى الفرن من الأسفل لتستوي .نجهز المهلبية4 ملاعق حليب بودرةفنجان قهوة سكر4 ملاعق كبيرة نشاكوبين حليب سائل أو ماء بس في الحليب أطيب.طريقة عمل البسبوسة المحشية1_نمزجهم مع بعض على البارد بعدها ع النار ليشتد معنا القوام.2_نطفي عليها ونضيف علبة قشطة قيمر أو بوك ونمزجها .3_نطلع الصينية ونضيف المهلبية وفوقها باقي البسبوسة.4_ لو حسيتوها سميكة شوية ضيفو 2 ملعقة من الماء.5_ نوزعها وندخلها الفرن من الأعلى ونطفي الأسفل لتأخذ لون وتستوي ع الرف الوسط.6_ آخر حاجة نضيف شوية شربات أو سيرب وندخلها الثلاجة شوية لتتماسك.7_التزيين حسب الرغبة ونقدمها.