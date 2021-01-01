لتنظيف المقبض اللاصق لخزانة المطبخ .. اتبعي هذه النصائح

هناك العديد من الأماكن في المطبخ يجب تنظيفها بانتظام واحد من هؤلاء هو مقبض خزانة المطبخ. يتم تنظيف الخزانات من الداخل إلى الخارج، حيث أنه مكان تتراكم فيه أكبر كمية من الزيت والأوساخ والبخار لهذا السبب ، يبدأ في الظهور دهنيًا، فيما يلي بعض النصائح السهلة للغاية ، والتي يمكنك من خلالها إزالة دهون المقبض وفقا لما نشره موقع هيلثي .
نظف الغبار
أثناء تنظيف المطبخ ، لا تتجاهل مقبض الخزانة، نظف الغبار المتراكم على المقبض بقطعة قماش. هذا سيجعل عملية التنظيف الإضافية أسهل.
عمل الاستعدادات لتنظيف خزانة المطبخ
انشر منشفة أو قطعة قماش سميكة على الأرض لمنع قطرات الماء من اتساخ الأرضية .
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