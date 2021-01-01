مصدر من الأهلي .. نجم النجم التونسيي يقترب من الانضمام للفريق

آخر الأخباراخبار الرياضة › مصدر من الأهلي .. نجم النجم التونسيي يقترب من الانضمام للفريق

صورة الخبر: النجم التونسيي
النجم التونسيي


كشف مصدر من النادي الأهلي عن مستجدات المفاوضات مع النجم الساحلي بشأن إمكانية التعاقد مع محمد الضاوي "كريستو" لاعب الفريق التونسيز

وقال المصدر لـFilGoal.com: "المفاوضات مع النجم الساحلي تسير بشكل جيد ووصلت لمرحلة متقدمة بشأن اللاعب محمد الضاوي".

وأضاف "الأهلي لا يزال يتفاوض مع النجم الساحلي بشأن القيمة المالية للصفقة وطرق السداد".

وأكمل "بالتأكيد المستحقات المالية المتأخرة للأهلي لدى النجم الساحلي الخاصة بغرامة اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي ستدخل ضمن الصفقة".

وكان محمد المكشر المدير الفني للنجم الساحلي التونسي أكد تلقي ناديه عرضا من الأهلي لضم محمد الضاوي "كريستو" خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المكشر عبر إذاعة جوهرة التونسية: "الأهلي المصري قدم عرضا لضم كريستو والنادي الأحمر يريد التعاقد مع هذا اللاعب". (طالع التفاصيل)

وكشفت تقارير تونسية اهتمام الأهلي بضم اللاعب البالغ 19 عاما، وعلم أيضا FilGoal.com إن اللاعب ضمن المرشحين للأهلي.
وعلم FilGoal.com أن محمد الضاوي (كريستو) مهاجم النجم الساحلي أحد المرشحين للانضمام لصفوف الأهلي.

المصدر: filgoal

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مصدر من الأهلي .. نجم النجم التونسيي يقترب من الانضمام للفريق

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
7855

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager